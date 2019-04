Razzismo, la curva della Lazio a rischio squalifica dopo la Coppa Italia

25/04/2019

La temuta azione contro Bakayoko, dopo il caso Acerbi, si è avverata già ai tornelli con il coro "Questa banana è per Bakayoko" scandito a gran voce ben prima del fischio d'inizio. La Lega Calcio aveva promesso tolleranza zero ma, a parte i richiami iniziali dello speaker allo stadio, non c'è stata sospensione del match nonostante i cori contro il francese (e contro Kessie) siano iniziati quasi subito per poi essere "completati" dall'esposizione di tre banane.



E, racconta il Corriere della Sera, ci sarebbe pure stato un piano per sospendere il match in caso di svantaggio biancoceleste. La curva Nord aveva pensato di arrivare a Milano indossando solo maglie di Acerbi ed eventualmente lanciare banane in campo proprio per sospendere la partita. La vittoria della squadra di Inzaghi avrebbe poi cancellato questa eventualità.



Ora rimane l'attesa per le eventuali decisioni del Giudice Sportivo. Nel referto dell'arbitro non dovrebbero esserci segnalazioni - in caso contrario sarebbero stati chiesti altri richiami tramite lo speaker o la sospensione - ma gli ispettori Figc, a maggior ragione dopo il silenzio radio di Lazio-Udinese (dove pure il coro era stato udito da gran parte dei presenti all'Olimpico), potrebbero aver fatto rapporto. Le sanzioni vanno da una multa alla società, alla squalifica della sola curva o anche - nel caso estremo - al rischio che la finale di Coppa Italia possa giocarsi a porte chiuse (o con i soli tifosi dell'altra squadra finalista) o addirittura in altra sede.