Milan, Sérgio Conceição: "Considero Jovic come gli altri attaccanti. Ora ci serve equilibrio"

"Jovic sta lavorando benissimo, sta dando il massimo. Ha perso un po' di chili e ci sta dando quello che ci serve in partita. Avevamo bisogno del suo supporto perché può lasciarci spazio sui corridoi centrali - sottolinea l'allenatore del Milan -. Gli altri attaccanti non devono pensare che non abbia fiducia in loro, perché io decido chi far giocare in base alle caratteristiche dell'avversario. Nell'ultima partita ho pensato di metter Luka titolare, così come Tammy ha fatto bene a Udine. Dispiace che in campionato non riusciamo a metter in campo quello che prepariamo in allenamento".