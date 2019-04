Coppa Italia, striscione degli ultras della Lazio: "Onore a Mussolini"

24/04/2019

Allerta massima a Milano per Milan-Lazio, soprattutto dopo quanto successo in Piazzale Loreto. Alla vigilia del 25 aprile, gli ultras biancocelesti, in città per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, hanno srotolato uno striscione inneggiante a Benito Mussolini in corso Buenos Aires, a pochi passi dal Piazzale, e hanno intonato diversi cori fascisti in segno di provocazione verso la ricorrenza. Il tutto è durato pochi minuti, giusto il tempo per gli Irriducibili, gruppo organizzato della Curva Nord laziale, di srotolare uno striscione con scritto: "Onore a Benito Mussolini".