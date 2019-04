Milan-Lazio: ancora cori razzisti dei tifosi biancocelesti verso Bakayoko

24/04/2019

Milan-Lazio ad alta tensione. Cori razzisti nei confronti del centrocampista rossonero Bakayoko sono stati scanditi da gruppi di tifosi della Lazio all'ingresso di San Siro qualche ora prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia. In almeno un paio di occasioni i tifosi in arrivo allo stadiuo hanno cantato il coro 'Questa banana è per Bakayoko', come già avvenuto in Lazio-Udinese, quando la Curva Nord ha storpiato il coro originale dedicato dai tifosi rossoneri al centrocampista in prestito dal Chelsea "Bakayoko, Bakayoko, lotta per la curva e per il Diavolo".