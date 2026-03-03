Sarri: "Con l'Atalanta partita difficilissima, ma non ha peso per il futuro"

La Lazio sta vivendo un momento difficile in una stagione complicata e la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta potrebbe rappresentare la svolta oppure dare il colpo di grazia ai biancocelesti. Per Maurizio Sarri, però, non saranno queste due partite a cambiare il giudizio sull'annata. "Era chiaro dall’inizio, l’ha detto la società, l’ho detto io. La situazione sarebbe stata di questo tipo, tutti devono avere pazienza, io una bella dose ce l’ho messa. Sarebbe bello che la mettessero tutti. Che valore ha questa partita per il suo futuro e della Lazio? Per il futuro non ha grande peso, il prossimo anno deve essere un anno “uno”, con ogni evenienza. La gara di domani sarà difficilissima, su due partite, loro sono ancora la Champions. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso, e anche l’entusiasmo di potercela giocare", ha detto il tecnico alla vigilia della sfida dell'Olimpico.