Zoe Cristofoli, rientro da brividi in Arabia: "In volo prima del blocco"

Mentre il Medio Oriente attraversa ore di estrema incertezza, Zoe Cristofoli è riuscita a completare una vera e propria corsa contro il tempo per ricongiungersi alla sua famiglia. La compagna di Theo Hernandez (che gioca all'Al Hilal), attraverso un aggiornamento social molto atteso dai follower, ha raccontato di essere atterrata in Arabia Saudita pochi istanti prima che la situazione geopolitica degenerasse, portando alla chiusura dei cieli. "Siamo riusciti a volare proprio appena prima che chiudessero lo spazio aereo", ha spiegato Zoe, visibilmente sollevata per aver evitato di rimanere bloccata lontano da casa. Nonostante il clima teso nella regione, ha rassicurato tutti sulle condizioni attuali: "Qui al momento è stabile, insomma 'tranquilla'. Noi stiamo bene", aggiungendo con emozione il dettaglio più importante del suo viaggio: "Almeno sono riuscita a ritornare dai miei bambini".