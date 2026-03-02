Coppa Italia, Como-Inter in diretta su Canale 5: il programma completo delle semifinali

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. Martedì 3 e mercoledì 4 marzo torna la competizione nazionale con le semifinali d’andata. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Martedì 3 marzo, su Canale 5, in diretta dallo stadio Sinigaglia di Como dalle ore 21.00 andrà in scena Como-Inter. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile in diretta su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.