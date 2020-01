Roma, Fonseca: "Con la Juve per vincere, non sbagliamo l'approccio"

QUARTI COPPA ITALIA

Paulo Fonseca ha presentato ai microfoni di Roma TV la sfida contro la Juve, valida per i quarti di Coppa Italia. "Giocheremo con ambizione e voglia di vincere. Sappiamo che sarà una partita difficile. La Juve è una grande squadra in un buon momento. Possiamo pensare di vincere - le parole del tecnico portoghese - L'approccio? Non possiamo sbagliare come fatto in campionato all’inizio. Dobbiamo essere una squadra più vicina a quella del 2° tempo”. Coppa Italia, che attesa per Juventus-Roma

Fonseca ha dato anche qualche indicazione di formazione. "Fazio è recuperato, Perotti e Pastore non sono pronti e neanche Mkhitaryanlo è. Speriamo di avere Perotti con la Lazio". Allo Stadium contro i bianconeri, dove la Roma ha sempre perso, non ci sarà nemmeno Dzeko per squalifica: "Kalinic ha fatto una bellissima partita a Parma. Sono molto fiducioso. Domani sono sicuro che farà una buona partita".

