Politano alla Roma: trattativa ancora aperta con l'Inter

A OLTRANZA

Matteo Politano vuole la Roma e la società giallorossa vuole l'esterno. Al netto dei problemi avuti da Inter e Roma nel concludere lo scambio con Spinazzola, con tutte le polemiche del caso nel fine settimana, la parte di trattativa per portare l'attaccante nella capitale è destinata a proseguire. Marotta avrebbe rassicurato il giocatore ormai pronto a lasciare e si discute dei termini del prestito con diritto di riscatto.

Politano in queste ore è stato segnalato a Roma, ma per motivi privati e non per questioni riguardanti il calciomercato questa volta. Certo è che dopo le foto con la sciarpa giallorossa, i sorrisi allo sbarco a Fiumicino e i like galeotti sui social dopo che l'affare è saltato, è improbabile che lo stesso rimanga alla corte di Conte, che ha ribadito di aver preso una "scelta tecnica" accettando la sua partenza. Pur segnalando l'interesse del Napoli, la priorità per Politano è la Roma. La sua partenza, di riflesso, aprirebbe la porta di Appiano a Giroud.

La trattativa tra Inter e Roma prosegue con i dirigenti che sono in costante contatto per trovare una soluzione gradita a tutti. La società giallorossa non ha un tesoretto importante da spendere e vuole Politano in prestito con diritto di riscatto, mentre l'Inter vorrebbe una cessione definitiva o almeno che il riscatto diventi obbligatorio a condizioni facili da raggiungere; l'ultima proposta, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe di un riscatto fissato a 20 milioni di euro obbligatorio a seguito delle 10 presenze con la Roma del giocatore.