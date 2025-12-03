Oggi altre big in campo: missione quarti di finale per Atalanta, Napoli e Inter

Antonio Conte e il suo Napoli vorranno sicuramente fare meglio dell'anno scorso quando, proprio in questo periodo, furono eliminati dalla Lazio agli ottavi. Contro il Cagliari, però, il tecnico darà parecchio spazio a chi finora ne ha avuto meno. In difesa tornerà titolare Juan Jesus mentre a destra toccherà per la prima volta a Mazzocchi. Le vere novità saranno Vergara e Ambrosino: il primo affiancherà Elmas in mezzo al campo, mentre l'altro andrà a comporre l'attacco con Lucca e Politano. Lato Cagliari, Pisacane opterà per meno rotazioni confermando diverse pedine della sfida di campionato contro la Juventus, tra cui Palestra e la coppia Esposito-Borrelli.