Calcio
Coppa Italia
Coppa Italia

Oggi altre big in campo: missione quarti di finale per Atalanta, Napoli e Inter

La Dea sfiderà il Genoa alle 15, poi Napoli-Cagliari: chiudono Inter e Venezia alle 21

di Redazione
03 Dic 2025 - 07:30

Toccherà alla nuova e rigenerata Atalanta di Raffaele Palladino aprire il mercoledì di Coppa Italia contro il Genoa. Tre ore dopo, alle 18, sarà la volta di Napoli-Cagliari mentre chiuderanno il programma di oggi Inter e Venezia alle 21. Le sfide, valide per gli ottavi di finale, saranno visibili in esclusiva su Italia 1

PALLADINO E DE ROSSI PER LA CONTINUITÀ

Dopo le due belle vittorie contro l'Eintracht Francoforte in Champions e la Fiorentina in campionato, l'Atalanta sfiderà il Genoa in una sfida che si preannuncia abbastanza delicata visto che anche la squadra di Daniele De Rossi vuole continuare nella striscia positiva. Lato formazione, il Grifone dovrebbe cambiare qualche elemento rispetto a quanto visto contro l'Hellas: in porta spazio a Siegrist mentre in mediana una chance dovrebbe essere concessa anche a Masini. Sugli esterni, torna Norton-Cuffy a destra. Invece, per quanto riguarda l'Atalanta, Palladino dovrebbe optare per un ampio turnover a partire dai pali. Turno di riposo concesso a Carnesecchi con Sportiello che dovrebbe quindi essere impiegato per la prima volta in stagione. In difesa spazio anche a Kolasinac, al rientro dopo il lungo infortunio. 

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Maldini; Krstovic

Genoa (3-5-2): Siegrist, Marcandalli, Ostigard, Otoa; Norton-Cuffy, Frendrup, Stanciu, Masini, Fini; Venturino, Ekhator

NAPOLI, CONTE VARA IL TURNOVER 

Antonio Conte e il suo Napoli vorranno sicuramente fare meglio dell'anno scorso quando, proprio in questo periodo, furono eliminati dalla Lazio agli ottavi. Contro il Cagliari, però, il tecnico darà parecchio spazio a chi finora ne ha avuto meno. In difesa tornerà titolare Juan Jesus mentre a destra toccherà per la prima volta a Mazzocchi. Le vere novità saranno Vergara e Ambrosino: il primo affiancherà Elmas in mezzo al campo, mentre l'altro andrà a comporre l'attacco con Lucca e Politano. Lato Cagliari, Pisacane opterà per meno rotazioni confermando diverse pedine della sfida di campionato contro la Juventus, tra cui Palestra e la coppia Esposito-Borrelli

Le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca 

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli

INTER, TOCCA A PIO

Contro il Venezia l'Inter vuole dare seguito alla vittoria contro il Pisa, arrivata in un momento non troppo felice per i nerazzurri viste le sconfitte con Milan e Atletico Madrid. Vietato però sottovalutare i lagunari, arrivati fin qui dopo aver eliminato il Mantova al primo turno e l'Hellas ai rigori nei sedicesimi. Per quanto riguarda le scelte, Chivu dovrebbe far affidamento sulle seconde linee tra cui De Vrij e Frattesi. In attacco spazio a Pio Esposito, affiancato da uno tra Thuram e Bonny: per l'ex Parma bisognerà valutare le sue condizioni dopo l'influenza che l'ha costretto ai box. Il Venezia, attualmente quinto in Serie B, proverà a regalarsi una grande notte a San Siro con Stroppa che avrà tutti a sua disposizione per tentare l'impresa. In porta Plizzari dovrebbe essere preferito all'ex Stankovic

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Pio Esposito

Venezia (3-5-2): Plizzari; Korac, Svoboda, Sverko; Sagrado, Busio, Bohinen, Doumbia, Haps; Adorante, Fila

