Locatelli e Yildiz dispiaciuti sui social: "C'è rammarico, abbiamo dato tutto"

I giocatori della Juventus hanno espresso sui social le loro sensazioni dopo il pareggio in rimonta con la Lazio. Manuel Locatelli su Instagram ha confessato il suo dispiacere: "Sono davvero dispiaciuto per il mio errore: un pareggio che ci lascia rammarico, ma resta la grande reazione della squadra". Kenan Yildiz, fresco di rinnovo con i bianconeri fino al 2030, non ha nascosto che l'obiettivo era la vittoria con la Lazio: "Volevamo di più e abbiamo dato tutto: non è bastato vincere, ma non abbiamo mai mollato".