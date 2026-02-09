Scontri tra tifosi prima di Pro Palazzolo vs Pistoiese: 5 denunciati

09 Feb 2026 - 10:53

Prima della sfida di Serie D tra Pro Palazzolo e Pistoiese si è verificata una rissa tra le due tifoserie. Le autorità sono subito intervenute identificando i 5 partecipanti alla rissa emettendo denunce per i reati di rissa e turbativa delle manifestazioni sportive presso la Questura di Brescia. Le indagini sono ancora in corso per identificare tutti i responsabili degli scontri. La partita è stata comunque giocata regolarmente.

