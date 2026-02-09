Inter, Boninsegna: "Un grande applauso a Lautaro, insieme saremmo stati una coppia micidiale"

Lautaro Martinez, con il gol al Sassuolo, lo ha raggiunto a quota 171 nella classifica dei bomber all-time dell'Inter, guidata da Giuseppe Meazza (284 reti in 408 presenze) e Spillo Altobelli (209 in 466 partite). "Da parte mia un grande applauso - le parole di Roberto Boninsegna alla Gazzetta dello Sport - Era prevedibile che il Toro mi raggiungesse, non proprio scontato che lo facesse tanto rapidamente. Meglio così, del resto la squadra sta filando come una locomotiva verso lo scudetto. Posso dire che è un piacere essere al suo fianco in questa prestigiosa graduatoria, e confesso il rammarico di non essergli stato accanto sul terreno di gioco perché avremmo formato una coppia di attaccanti micidiale".