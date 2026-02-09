Shock a Colonia: aggredito l'arbitro Kaiser dopo la proposta di matrimonio al compagno

L'arbitro tedesco Pascal Kaiser è stato aggredito da tre uomini nel suo giardino. L'attacco omofobo segue la virale proposta di matrimonio al compagno Moritz.

09 Feb 2026 - 09:46
© instagram

© instagram

Quella che era nata come una favola moderna si è trasformata in un incubo dai contorni omofobi, in attesa delle indagini. Pascal Kaiser, l'arbitro amatoriale tedesco che pochi giorni fa aveva chiesto al compagno Moritz di sposarlo davanti a 50.000 spettatori a Colonia, è stato vittima di una violenta aggressione proprio sotto casa sua.

Nonostante avesse allertato la polizia per delle minacce ricevute il giorno prima, le autorità lo avevano rassicurato che non vi fosse alcun "pericolo immediato". Tre uomini hanno teso un agguato nel suo giardino, colpendolo violentemente al volto e causandogli una lesione all'occhio destro. Kaiser non ha dubbi: è stato un attacco mirato, una punizione per quel gesto d'amore pubblico che aveva fatto il giro della Germania e dei social.

© instagram

© instagram

colonia
arbitro
proposta matrimonio

