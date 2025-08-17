Milan, oggi l'esordio con il Bari: Allegri punta sul tandem Leao-Pulisic

Prova generale in vista dell’inizio della Serie A, ma vero e proprio match da dentro o fuori. Il Milan inaugura ufficialmente la sua stagione sportiva 2025/26 accogliendo il Bari a San Siro questa sera (ore 21.15) per i trentaduesimi di Coppa Italia. Il nuovo corso rossonero a firma di Igli Tare e Massimiliano Allegri si apre subito con un match a eliminazione diretta. L’ex allenatore della Juventus sarà assente per via della squalifica rimediata in occasione della finale vinta dai bianconeri contro l’Atalanta nel 2024 (al suo posto il vice Landucci), ma le sue scelte sono piuttosto chiare: spazio a chi ha iniziato il raduno e la preparazione, aspettando che gli ultimi arrivati entrino in condizione e privilegiando la difesa a tre. Davanti a Maignan dovrebbero quindi essere schierati Tomori, Gabbia e Pavlovic (in attesa del miglior De Winter). L’unica eccezione è sulla fascia sinistra, in cui l’ex Brighton Estupinan è favorito per una maglia da titolare, mentre a destra giocherà Saelemaekers, tra i migliori del precampionato rossonero. A centrocampo Ricci dovrebbe essere il perno centrale, con Fofana e Loftus-Cheek come mezzali. Ancora attesa dunque per Jashari e Modric, i due nomi più caldi dell’estate rossonera. Davanti tandem leggero con Rafael Leao e Christian Pulisic, con Santiago Gimenez che partirà dalla panchina (in attesa di novità in entrata anche dal calciomercato).