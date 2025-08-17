Milan, oggi l'esordio con il Bari: Allegri punta sul tandem Leao-Pulisic

Esordio ufficiale per Allegri (non presente causa squalifica) contro i pugliesi a San Siro
Inizia ufficialmente questa sera a San Siro la stagione del nuovo Milan firmato da Igli Tare e Massimiliano Allegri: i rossoneri sfidano il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia. Il tecnico livornese sarà assente causa squalifica (rimediata in occasione della finale tra Juventus e Atalanta del 2024), ma c’è comunque molta curiosità nel vedere tutti i nuovi acquisti dell’estate. Da Ricci a Modric, passando per Jashari, Estupinan e De Winter.
Prova generale in vista dell’inizio della Serie A, ma vero e proprio match da dentro o fuori. Il Milan inaugura ufficialmente la sua stagione sportiva 2025/26 accogliendo il Bari a San Siro questa sera (ore 21.15) per i trentaduesimi di Coppa Italia. Il nuovo corso rossonero a firma di Igli Tare e Massimiliano Allegri si apre subito con un match a eliminazione diretta. L’ex allenatore della Juventus sarà assente per via della squalifica rimediata in occasione della finale vinta dai bianconeri contro l’Atalanta nel 2024 (al suo posto il vice Landucci), ma le sue scelte sono piuttosto chiare: spazio a chi ha iniziato il raduno e la preparazione, aspettando che gli ultimi arrivati entrino in condizione e privilegiando la difesa a tre. Davanti a Maignan dovrebbero quindi essere schierati Tomori, Gabbia e Pavlovic (in attesa del miglior De Winter). L’unica eccezione è sulla fascia sinistra, in cui l’ex Brighton Estupinan è favorito per una maglia da titolare, mentre a destra giocherà Saelemaekers, tra i migliori del precampionato rossonero. A centrocampo Ricci dovrebbe essere il perno centrale, con Fofana e Loftus-Cheek come mezzali. Ancora attesa dunque per Jashari e Modric, i due nomi più caldi dell’estate rossonera. Davanti tandem leggero con Rafael Leao e Christian Pulisic, con Santiago Gimenez che partirà dalla panchina (in attesa di novità in entrata anche dal calciomercato).
Biancorossi che andranno a caccia dell’impresa a San Siro, ma che soprattutto affrontano un test fondamentale in vista della prossima stagione di Serie B in ottica play-off. Caserta dovrebbe optare per il 4-2-3-1, con Pucino, Mavraj, Vicari e Dorval davanti a Cerofolini. Verreth e Pagano sono i favoriti per una maglia da titolare a centrocampo, con il trio Sibilli-Bellomo-Pereiro in trequarti. L’unica punta sarà Gytkjaer, il colpo per l’attacco dell’estate pugliese, nonostante non sia ancora al meglio della condizione.
