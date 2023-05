Inter, Inzaghi: "Vogliamo giocarci tutto, battuto squadra di valore"

Simone Inzaghi si conferma sempre più re delle coppe conquistando il successo bis in Coppa Italia con l'Inter, terzo trofeo della competizione nazionale da allenatore. Un successo che porta il tecnico al settimo successo su otto finali disputate, con sette di fila vinte dopo il primo ko subito con la Juventus. Una vittoria in rimonta per 2-1 sudata per i nerazzurri, col tecnico che si è detto orgoglioso e soddisfatto: "Sono contento perché abbiamo vinto una coppa che volevamo, volevamo riconfermarci dopo l'anno scorso. Siamo stati bravi, i ragazzi sono stati bravi".