Bologna, senti Orsolini: "Tra Champions e Coppa Italia sceglierei il mio primo trofeo"

Prima della finale dell'Olimpico di Roma contro il Milan, anche la corsa in campionato mette di fronte il Bologna a una sfida contro i rossoneri ma questa volta a San Siro: "Saranno giorni infuocati perché preparare una doppia partita con il Diavolo non è semplice - ha dichiarato Orsolini a Sky Sport -, né per noi né per loro. Strategie a parte, bisogna cercare di restare lucidi e concentrati per provare a vincerle entrambe".