Coppa Italia: Inter per il sogno Triplete, Milan per l'orgoglio e l'Europa

I nerazzurri vi arrivano dopo una giornata caotica, vissuta in attesa di sapere quando si sarebbe giocato il match di campionato con la Roma e di conseguenza quanto tempo avrebbero avuto per preparare quello di Champions col Barcellona. Vi sono per altro da smaltire le scorie della sconfitta di Bologna, con relativo aggancio del Napoli in vetta alla classifica di Serie A. Il futuro da una parte, il passato dall'altra. Tutti pensieri che servirà azzerare per rimanere focalizzati sull'obiettivo presente: tornare in finale di Coppa a due anni di distanza dall'ultima volta e provare a giocarsi la decima. Inzaghi non sembra intenzionato a fare ricorso al turnover, schiererà tutti i titolari a sua disposizione e punterà su Correa in coppia con Lautaro, con Arnautovic pronto invece a dare una mano a gara in corso.