Coppa Italia, Milan-Inter 1-1 nell'andata della semifinale: Calhanoglu risponde ad Abraham

• Milan e Inter hanno pareggiato due match di fila per la prima volta dalla stagione 2016/17 (in quel caso entrambe le sfide in Serie A terminarono 2-2).

• L’Inter ha perso solo due degli ultimi 10 derby di Milano tra tutte le competizioni (6V, 2N), segnando 1.9 gol in media a partita nel parziale.

• Il Milan è rimasto imbattuto per quattro sfide di fila contro l’Inter tra tutte le competizioni (2V, 2N) solo per la seconda volta nelle ultime 31 stagioni (dal 1994/95) - dopo la serie di 10 registrata tra 2002 e 2005 (7V, 3N).

• Il Milan ha vinto solo una delle nove gare disputate nelle semifinali di coppe contro l’Inter (5N, 3P), segnando solo un gol nelle ultime cinque.

• Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 11 derby di Milano giocati da squadra ospitante tra tutte le competizioni (5N, 5P), vincendo 3-2 in Serie A nel settembre 2022.

• Milan e Inter hanno pareggiato tutte le tre semifinali di Coppa Italia in casa dei rossoneri - 1-1 nel 1985 e 0-0 nel 2022 in precedenza.

• Il Milan non ha vinto alcuna delle cinque semifinali di coppe contro l’Inter disputate in casa (4N, 1P).

• L’Inter ha segnato per 12 gare di fila contro il Milan ed è solo la terza volta nella storia dei derby di Milano che una formazione ci è riuscita, sempre con i nerazzurri - in precedenza tra 1954 e 1959 e tra 1993 e 1997.

• L’Inter ha interrotto una serie di cinque vittorie di fila tra tutte le competizioni, in cui aveva sempre segnato almeno due gol.

• Sérgio Conceição è il secondo allenatore del Milan dall’inizio degli anni 2000 a restare imbattuto in tutti i primi tre derby di Milano contro i nerazzurri tra tutte le competizioni (1V, 2N), dopo Massimiliano Allegri (3V tra il 2010 ed il 2011).

• Per la terza volta in carriera nei big-5 campionati europei, Hakan Çalhanoglu è andato in doppia cifra realizzativa tra tutte le competizioni, riuscendoci in ciascuna delle ultime due stagioni con l'Inter - oltre al 2019/20 con il Milan.

• Hakan Çalhanoglu è il giocatore della Serie A che ha segnato più gol da fuori area tra tutte le competizioni 2024/25 (quattro).

• Hakan Çalhanoglu ha segnato il suo terzo gol da ex contro il Milan, il primo su azione - i precedenti due sono arrivati su rigore in Serie A.

• Tammy Abraham ha realizzato quattro gol in questa Coppa Italia ed è il primo giocatore a segnare così tante reti con il Milan nel torneo nelle ultime 20 stagioni.

• Tammy Abraham è andato a segno in due delle quattro sfide contro l'Inter con il Milan, dopo che nelle quattro gare contro i nerazzurri giocate con la Roma non aveva mai nemmeno preso parte ad una rete.