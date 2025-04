Funerali del Papa: "Sabato partite sospese". Ufficiale: Inter-Roma slitta a domenica alle 15

Non è ancora finito il turbinio di gare rinviate per la morte del Papa. Dopo le quattro partite inizialmente in programma il 21 aprile e rimandate in seguito alla scomparsa di Bergoglio, il calendario di Serie A subisce l'ennesimo scossone. I cinque giorni di lutto nazionale proclamati martedì si esauriranno domenica: per questo tutte le manifestazioni sportive in programma sabato 26 sono da considerarsi annullate. C'era la possibilità di avere una deroga, ma l’Inter ha preferito non giocare sabato rispettando la giornata di “fermo” per il funerale del Papa, quindi di comune accordo la partita si disputerà domenica alle 15. Como-Genoa è invece stata spostata a domenica alle 12.30, mentre Lazio-Parma andrà in scena lunedì 28 alle 20.45.