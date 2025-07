Jashari ancora fuori col Bruges: niente amichevole, il Milan spera in una svolta

Ardon Jashari, al centro di una infinita trattativa tra Milan e Bruges, non ha preso parte all'amichevole che i belgi hanno disputato nel pomeriggio di venerdì contro i polacchi Rakow Czestochowa. Da capire se si tratta di un segnale positivo o meno per i rossoneri, decisamente infastiditi dall'intervista realizzata giovedì dai dirigenti del Bruges. La certezza, per ora, è che il ds Tare non migliorerà l'ultima offerta presentata alcuni giorni fa da 33 mln di euro più cinque di bonus. La speranza da Casa Milan è che nel weekeend arrivino novità positive grazie alla forte spinta del centrocampista svizzero.