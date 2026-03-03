Esposito e Thuram troppo isolati, Perrone maestro del centrocampo
Acerbi e Bastoni danno garanzie in difesa , Valle si mangia un gol incredibile e Butez fa più il regista che il portieredi Enzo Palladini
COMO
Butez 6,5 - Di solito un portiere si giudica dalle parate, nel suo caso e nella fattispecie di questa gara non si può non elogiarlo per la sua eleganza e la sua efficacia nel giocare il pallone.
Smolcic 6,5 - Un esterno in continua crescita, che partecipa con assiduità alla fase offensiva, sfruttando la sua potenza atletica e formando con Vojvoda una catena di destra davvero insidiosa.
Jacobo Ramon 6,5 - Partita di grande attenzione fin dall'inizio, anche se giocare contro una sola punta isolata diventa più semplice, soprattutto per un difensore bravo come lui.
Diego Carlos 6 - Sempre una presenza rassicurante per chi gli gioca accanto.
Valle 5 - Più timido rispetto al solito nel suo proporsi in fase offensiva, limite questo che porta la squadra a giocare meno sulla fascia sinista che su quella destra. Spreca un'occasione importante in apertura di secondo tempo.
Dal 34' st Alberto Moreno sv.
Perrone 7 - Questo è un regista da grandissima squadra, un giocatore che in mezzo al campo dà lezioni continue suu tempi e sui modi delle giocate, che siamo corte o lunghe.
Sergi Roberto 6,5 - Come ai tempi d'oro del Barcellona, ha la forza e l'intelligenza per proporre degli strappi che destabilizzano la fase difensiva avversaria. Esce sfinito dal campo.
Dal 25' st Diao 6 - Dinamismo e buona volontà, fa la sua parte per creare difficoltà all'Inter.
Vojvoda 6,5 - Posizione ibrida la sua, un po' alto e un po' basso sulla fascia destra, con l'obiettivo di sfruttare la sua gamba per dare fastidio all'Inter. In varie occasioni ci riesce, presentandosi davanti a Josep Martinez. In chiusura di primo tempo va a un passo da un gol de fantascienza.
Dal 34' st Van der Brempt sv.
Caqueret 6,5 - Sempre molto bravo negli spazi stretti, sempre molto intelligente nell'andare a posizionarsi, proprio un giocatore adatto al 100% per le idee di Fabregas.
Dal 41' st Baturina sv.
Da Cunha 6 - Decentrato rispetto alle abitudini, non sempre trova le distanze giuste con Valle. Sempre preciso sulle palle inattive, come da copione.
Nico Paz 6,5 - Se deve fare il falso nueve, è davvero un falso nueve. Si muove in linea con i trequartisti, si mischia volentieri con loro. Però proprio grazie a questi movimenti, appena ha un piccolo spazio sa essere pericolosissimo. Sembra in ripresa dopo un periodo difficile.
Dal 41' st Douvikas sv.
Allenatore Fabregas 6,5 - Ormai è evidente che la sua idea di calcio è diversa da quasi tutto quello che si vede in Italia e merita grande attenzione.
INTER
J. Martinez 6,5 - Rivede il campo in quello che può essere considerato il suo orticello, la Coppa Italia. Si fa trovare pronto su un bel tiro di Nico Paz nel primo tempo, puntuale nelle uscite.
Bisseck 6 - Una di quelle serate in cui all'inizio sembra un po' svagato poi si riprende e fa il suo.
Acerbi 6,5 - Senza un punto di riferimento fisso da marcare, sfrutta la sua esperienza per controllare la zona ed evitare guai. Presenza rassicurante.
Bastoni 6,5 - Disinvolto nonostante i fischi che anche stavolta lo hanno accompagnato durante la partita, non si limita alla fase difensiva ma tra i tre centrali è quello che esce più volentieri dalla linea.
Darmian 6 - Il suo rientro recentissimo dopo un lungo stop è evidente nel suo modo di stare in campo, molto prudente e forse anche troppo. Nella prima azione del secondo tempo prende un palo da posizione impossibile.
Dal 13' st Dumfries 5,5 - Sicuramente una buona notizia rivederlo in campo, ma ci vorrà tempo per vedere il vero Dumfries.
Frattesi 5,5 - Dovrebbe essere un'occasione importante per lui. Prova a farsi vedere dai suoi compagni, ma si perde un po' in mezzo al lavoro mirabile del centrocampo avversario.
Dal 41' st Mkhitaryan sv.
Calhanoglu 6 - Briciole di varo Calhanoglu in qualche fase della partita, quando il turco riesce a sgabbiare dalla trama che Fabregas ha costruito in mezzo al campo.
Dal 13' st Zielinski 6 - Entra quando è ormai chiaro che la partita va gestita e non può essere dominata, la sua esperienza serve.
Sucic 5 - Molto timido nelle sue iniziative, spesso bloccato dietro per proteggere i movimenti di Calhanoglu.
Carlos Augusto 6,5 - Non è una serata semplice la sua. Si trova di fronte un Vojvoda affamato che lo attacca con convinzione, Gli tocca fare il terzino a tutti gli effetti. Per sua fortuna è un ruolo che recentemente ha svolto spesso.
Diouf 5,5 - Ancora una volta in un ruolo che non è propriamente il suo, cioè il trequartista in appoggio a Pio Esposito. Non si può dire che non ci metta impegno, ma gli mancano i punti di riferimento.
Dal 23' st Luis Henrique 5,5 - Insolitamente schierato a sinistra, anche in questa posizione non incide molto.
P. Esposito 5 - Solo in attacco, assaggia in questa serata il pane duro della sua professione di attaccante. L'impegno è quello di sempre, ma le soddisfazioni sono sicuramente di meno.
Dal 13' st Thuram 5,5 - Anche per lui come per Pio Esposito, giocare da solo contro tutti è molto complicato. Ma in questo periodo per lui è tutto abbastanza complicato.
Allenatore Chivu 6,5 - C'era da gestire l'emergenza pensando anche parecchio al derby di domenica. Missione compiuta.