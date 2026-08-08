Il Torino vince Memorial Criscitiello, Avellino battuto ai rigori

08 Ago 2026 - 23:19
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Il Torino ha vinto il quarto Memorial Sandro Criscitiello, la squadra di Ignazio Abate ha superato l'Avellino ai calci di rigore allo stadio Partenio. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari con l'irpino Di Maggio che risponde al vantaggio iniziale di Vlasic, dagli undici metri il grande protagonista è il portiere granata classe 2006 Mascardi che ne para tre su quattro. Per il Toro è stata l'ultima amichevole estiva, dal prossimo week-end iniziano le gare ufficiali: a Ferragosto Abate farà il suo esordio nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia da disputare allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Carrarese.

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