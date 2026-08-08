Il Torino vince Memorial Criscitiello, Avellino battuto ai rigori

Il Torino ha vinto il quarto Memorial Sandro Criscitiello, la squadra di Ignazio Abate ha superato l'Avellino ai calci di rigore allo stadio Partenio. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari con l'irpino Di Maggio che risponde al vantaggio iniziale di Vlasic, dagli undici metri il grande protagonista è il portiere granata classe 2006 Mascardi che ne para tre su quattro. Per il Toro è stata l'ultima amichevole estiva, dal prossimo week-end iniziano le gare ufficiali: a Ferragosto Abate farà il suo esordio nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia da disputare allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Carrarese.