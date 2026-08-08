Napoli, Di Lorenzo: "Un buon test, sappiamo di essere una squadra forte"

"È un buon test. Oggi il livello si alzava ancora un po' di più perché affrontavamo comunque una buona squadra che inizia la prossima settimana il campionato, quindi è leggermente più avanti rispetto a noi. Sono arrivate risposte positive da tutti. La gamba è ancora un po' pesante però piano piano poi arriveremo anche a essere più brillanti e pronti per la prima di campionato!. Così il capitano del Napoli Di Lorenzo a Sky dopo l'1-1 in amichevole contro il Celta Vigo. Stiamo conoscendo sempre di più le idee del mister, penso sia contento della disponibilità che ha trovato da parte del gruppo". E ancora: "Noi sappiamo di essere una squadra forte. Da parte nostra c'è voglia di fare un grande campionato, di fare un bel percorso in Champions e anche in Coppa Italia. Questo è il nostro obiettivo."