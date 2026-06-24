Nuova stagione

Serie A 2026/27, svelati anticipi e posticipi delle prime cinque giornate

Il campionato inizierà sabato 22 agosto alle 18:30 con Inter-Monza e Udinese-Como

24 Giu 2026 - 17:07
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La nuova stagione inizia a prendere forma. In attesa dell'apertura del mercato e di vedere come si rinforzeranno le squadre del nostro campionato, la Serie A ha reso noto il calendario delle prime cinque giornate. Di seguito il programma completo. 

PRIMA GIORNATA

  • Inter-Monza: sabato 22.08 ore 18:30
  • Udinese-Como: sabato 22.08 ore 18:30
  • Genoa-Napoli: sabato 22.08 ore 20:45
  • Parma-Cagliari: sabato 22.08 ore 20:45
  • Frosinone-Juventus: domenica 23.08 ore 18:30
  • Venezia-Lecce: domenica 23.08 ore 18:30
  • Atalanta-Sassuolo: domenica 23.08 ore 20:45
  • Torino-Milan: domenica 23.08 ore 20:45
  • Bologna-Lazio: lunedì 24.08 ore 18:30
  • Roma-Fiorentina: lunedì 24.08 ore 20:45

SECONDA GIORNATA

  • Milan-Venezia: venerdì 28.08 ore 20:45
  • Fiorentina-Frosinone: sabato 29.08 ore 18:30
  • Monza-Udinese: sabato 29.08 ore 18:30
  • Sassuolo-Torino: sabato 29.08 ore 18:30
  • Juventus-Parma: sabato 29.08 ore 20:45
  • Napoli-Como: domenica 30.08 ore 18:30
  • Cagliari-Inter: domenica 30.08 ore 20:45
  • Lazio-Genoa: domenica 30.08 ore 20:45
  • Lecce-Roma: lunedì 31.08 ore 18:30
  • Atalanta-Bologna: lunedì 31.08 ore 20:45

TERZA GIORNATA

  • Genoa-Como: venerdì 04.09 ore 20:45
  • Fiorentina-Torino: sabato 05.09 ore 15:00
  • Inter-Napoli: sabato 05.09 ore 18:00
  • Roma-Atalanta: sabato 05.09 ore 20:45
  • Frosinone-Venezia: domenica 06.09 ore 15:00
  • Parma-Monza: domenica 06:09 ore 15:00
  • Bologna-Sassuolo: domenica 06.09 ore 18:00
  • Juventus-Milan: domenica 06.09 ore 20:45
  • Cagliari-Lecce: lunedì 07.09 ore 18:30
  • Udinese-Lazio: lunedì 07.09 ore 20:45

QUARTA GIORNATA

  • Venezia-Fiorentina: venerdì 11.09 ore 20:45
  • Genoa-Frosinone: sabato 12.09 ore 15:00
  • Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus*: sabato 12.09 ore 18:00
  • Atalanta-Cagliari: sabato 12.09 ore 20:45
  • Torino-Roma: domenica 13.09 ore 12:30
  • Como-Parma: domenica 13.09 ore 15:00
  • Lecce-Monza: domenica 13.09 ore 15:00
  • Napoli-Bologna: domenica 13.09 ore 18:00
  • Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus*: domenica 13.09 ore 20:45
  • Inter-Udinese: lunedì 14.09 ore 20:45

QUINTA GIORNATA

  • Monza-Sassuolo: venerdì 18.09 ore 20:45
  • Bologna-Torino: sabato 19.09 ore 15:00
  • Udinese-Cagliari: sabato 19.09 ore 15:00
  • Roma-Inter: sabato 19.09 ore 18:00
  • Venezia-Lazio: sabato 19.09 ore 20:45
  • Fiorentina-Napoli: domenica 20.09 ore 12:30
  • Frosinone-Como: domenica 20.09 ore 15:00
  • Parma-Genoa: domenica 20.09 ore 15:00
  • Juventus-Atalanta: domenica 20.09 ore 18:00
  • Milan-Lecce: domenica 20.09 ore 20:45

* La programmazione di Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus dipenderà dalla prima giornata di Europa League in programma per il 16-17 settembre. 

Alla quarta giornata, anche la calendarizzazione di Como-Parma, Napoli-Bologna e Torino-Roma dipenderà dalla prima giornata di Champions League.  

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