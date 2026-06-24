Serie A 2026/27, svelati anticipi e posticipi delle prime cinque giornate

La nuova stagione inizia a prendere forma. In attesa dell'apertura del mercato e di vedere come si rinforzeranno le squadre del nostro campionato, la Serie A ha reso noto il calendario delle prime cinque giornate. Di seguito il programma completo.
PRIMA GIORNATA
- Inter-Monza: sabato 22.08 ore 18:30
- Udinese-Como: sabato 22.08 ore 18:30
- Genoa-Napoli: sabato 22.08 ore 20:45
- Parma-Cagliari: sabato 22.08 ore 20:45
- Frosinone-Juventus: domenica 23.08 ore 18:30
- Venezia-Lecce: domenica 23.08 ore 18:30
- Atalanta-Sassuolo: domenica 23.08 ore 20:45
- Torino-Milan: domenica 23.08 ore 20:45
- Bologna-Lazio: lunedì 24.08 ore 18:30
- Roma-Fiorentina: lunedì 24.08 ore 20:45
SECONDA GIORNATA
- Milan-Venezia: venerdì 28.08 ore 20:45
- Fiorentina-Frosinone: sabato 29.08 ore 18:30
- Monza-Udinese: sabato 29.08 ore 18:30
- Sassuolo-Torino: sabato 29.08 ore 18:30
- Juventus-Parma: sabato 29.08 ore 20:45
- Napoli-Como: domenica 30.08 ore 18:30
- Cagliari-Inter: domenica 30.08 ore 20:45
- Lazio-Genoa: domenica 30.08 ore 20:45
- Lecce-Roma: lunedì 31.08 ore 18:30
- Atalanta-Bologna: lunedì 31.08 ore 20:45
TERZA GIORNATA
- Genoa-Como: venerdì 04.09 ore 20:45
- Fiorentina-Torino: sabato 05.09 ore 15:00
- Inter-Napoli: sabato 05.09 ore 18:00
- Roma-Atalanta: sabato 05.09 ore 20:45
- Frosinone-Venezia: domenica 06.09 ore 15:00
- Parma-Monza: domenica 06:09 ore 15:00
- Bologna-Sassuolo: domenica 06.09 ore 18:00
- Juventus-Milan: domenica 06.09 ore 20:45
- Cagliari-Lecce: lunedì 07.09 ore 18:30
- Udinese-Lazio: lunedì 07.09 ore 20:45
QUARTA GIORNATA
- Venezia-Fiorentina: venerdì 11.09 ore 20:45
- Genoa-Frosinone: sabato 12.09 ore 15:00
- Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus*: sabato 12.09 ore 18:00
- Atalanta-Cagliari: sabato 12.09 ore 20:45
- Torino-Roma: domenica 13.09 ore 12:30
- Como-Parma: domenica 13.09 ore 15:00
- Lecce-Monza: domenica 13.09 ore 15:00
- Napoli-Bologna: domenica 13.09 ore 18:00
- Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus*: domenica 13.09 ore 20:45
- Inter-Udinese: lunedì 14.09 ore 20:45
QUINTA GIORNATA
- Monza-Sassuolo: venerdì 18.09 ore 20:45
- Bologna-Torino: sabato 19.09 ore 15:00
- Udinese-Cagliari: sabato 19.09 ore 15:00
- Roma-Inter: sabato 19.09 ore 18:00
- Venezia-Lazio: sabato 19.09 ore 20:45
- Fiorentina-Napoli: domenica 20.09 ore 12:30
- Frosinone-Como: domenica 20.09 ore 15:00
- Parma-Genoa: domenica 20.09 ore 15:00
- Juventus-Atalanta: domenica 20.09 ore 18:00
- Milan-Lecce: domenica 20.09 ore 20:45
* La programmazione di Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus dipenderà dalla prima giornata di Europa League in programma per il 16-17 settembre.
Alla quarta giornata, anche la calendarizzazione di Como-Parma, Napoli-Bologna e Torino-Roma dipenderà dalla prima giornata di Champions League.