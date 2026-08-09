La Uefa scava nel passato di Infantino: indagine su risarcimento ad amante con soldi dell'ente

La Uefa sta valutando la possibilità di avviare un'indagine sulla condotta di Gianni Infantino durante tutti i suoi 16 anni di permanenza nell'organizzazione, a seguito delle rivelazioni secondo cui una sua presunta amante avrebbe ricevuto un risarcimento con i soldi della Uefa.
Lo riporta il Telegraph, secondo cui i vertici della Uefa vogliono sapere esattamente come siano avvenuti i pagamenti e se la presunta relazione abbia influenzato le decisioni del personale durante il periodo in cui Infantino ricopriva la carica di segretario generale. Vogliono inoltre che venga esaminata la condotta di Infantino nel suo complesso.