Calcio
Coppa Italia
ROMA

Gasperini: "Ho visto cose buone, contento per Arena"

Il tecnico giallorosso sul mercato: "Con Vaz ragioniamo sulla prospettiva"

di Alberto Gasparri
13 Gen 2026 - 23:37

Il Torino si sta rivelando la bestia nera della Roma di Gasperini, che dopo aver perso in casa in campionato, è stata eliminata anche in Coppa Italia per mano dei granata. Il problema è che domenica i giallorossi affronteranno proprio la squadra di Baroni nella sfida del girone di ritorno di Serie A. Nonostante la delusione, Gian Piero Gasperini non fa drammi. “I ragazzi hanno recuperato due volte la partita. E’ chiaro che noi abbiamo ruotato molto la rosa però la partita è stata aperta e si poteva anche vincere. Poi c’è stato questo angolo che ci lascia amareggiati perché a quel punto pensavamo di andare ai rigori”, ha detto a Sportmediaset.

Sul mercato: “Di quello che già ho sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto un girone di andata molto buono, con delle risposte sempre al meglio delle loro possibilità da parte di tutti i giocatori. In questo momento si parla tanto di mercato ma noi nel frattempo abbiamo delle partite da giocare. Sono contento per Arena, adesso ne è arrivato un altro giovanissimo come Vaz e cercheremo di valorizzarli al meglio. E’ nell’ottica di una squadra che ragiona molto sulla prospettiva. Sui ragazzi così giovani c’è un progetto molto lungo”.

Alla Roma non basta il baby Arena: Adams e Ilkhan portano il Torino ai quarti contro l'Inter

“Arena sicuramente è un ragazzo che ha una carica agonistica importante nonostante la giovane età, ha forza e non ha timore. Stasera sono solo dispiaciuto per il gol preso al novantesimo, altrimenti sarebbe stata una partita veramente molto positiva per lo spirito che hanno messo tutti i giocatori. Per me è stata veramente una buona partita. Se poi l’obiettivo è quello di valorizzare i ragazzi va bene, basta essere chiari e facciamo giocare anche i Primavera”, ha aggiunto.

Poi Gasperini torna sul mercato: “Quando si parla dei tanti giocatori che arrivano non so a quali ci si riferisca, forse avete delle notizie migliori delle mie. Questa è una squadra competitiva ed è una squadra che ha un grande spirito e delle buone qualità. Stasera Bailey ha dato il segnale di essere vivo, di essere guarito, però ha giocato fuori ruolo e il lo ringrazio veramente per tutto quello che ha messo in campo. E’ evidente che noi in qualche situazione siamo un po’ carenti, poi dobbiamo capire se quello che dobbiamo fare è essere competitivi nell’immediato o portare avanti un discorso sui giovani, basta saperlo”.

Il sogno di Arena: debutta e segna all'Olimpico a 16 anni. Ecco chi è il talentino di Gasp

Roma-Torino, le foto del match

gasperini
roma

01:14
Ilkhan sigla il tris a tempo scaduto, Roma-Torino 2-3

Ilkhan sigla il tris a tempo scaduto: Roma-Torino 2-3

02:03
Le Pagelle di Roma-Torino

Le Pagelle di Roma-Torino

01:28
Cesari: "Esame superato per Bonacina"

Cesari: "Esame superato per Bonacina"

02:15
Gasperini a Panucci: "Forse tu hai notizie che io non ho…"

Gasperini a Panucci: "Forse tu hai notizie che io non ho…"

02:27
Ilkhan: "Sono felicissimo per il mio primo gol al Torino"

Ilkhan: "Sono felicissimo per il mio primo gol al Torino"

02:40
Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

07:11
Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

03:41
Arena: "Spero di giocare ancora, con Gasperini si impara tanto"

Arena: "Spero di giocare ancora, con Gasperini si impara tanto"

04:08
Roma-Torino 2-3: gli highlights

Roma-Torino 2-3: gli highlights

00:55
Cosmi: "Arena in dieci minuti ha fatto più di Dovbyk"

Cosmi: "Arena in dieci minuti ha fatto più di Dovbyk"

06:00
Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

07:13
Gasperini: "Arena? Ragioniamo in prospettiva"

Gasperini: "Arena? Ragioniamo in prospettiva"

01:34
Adams e Vlašic: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

Adams e Vlašic: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

01:44:17
Roma-Torino: partita integrale

Roma-Torino: partita integrale

03:39
Baroni: "La strada è tracciata, ora pensiamo a migliorarci"

Baroni: "La strada è tracciata, ora pensiamo a migliorarci"

01:14
Ilkhan sigla il tris a tempo scaduto, Roma-Torino 2-3

Ilkhan sigla il tris a tempo scaduto: Roma-Torino 2-3

Roma, out Dovbyk e Ferguson: col Torino è emergenza-attacco, l'Inter aspetta la sua sfidante

Coppa Italia: martedì l'ottavo tra Roma e Torino in diretta su Italia 1 e in streaming

GASPERINI PRE TORINO parte 1 12/1 DICH

Gasperini: "Contenti del percorso fatto. Il gruppo si è compattato nelle difficoltà"

Coppa Italia, parla Gasp

Gasp: "La Coppa Italia obiettivo a cui la Roma tiene tantissimo"

Roma-Torino: martedì 13 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Roma-Torino: martedì 13 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Coppa Italia, appuntamento a settembre con i sedicesimi di finale: il tabellone

23:37
Il trofeo del Mondiale per club esposto al FIFA Museum di Zurigo
22:30
Verona, ritorna Belghali dopo la Coppa d'Africa
21:20
Lazio, dal 17 gennaio le partite delle giovanili in diretta su sito e app biancocelesti
20:18
Coppa Italia, Roma-Torino: le formazioni ufficiali
20:15
Napoli, Rrhamani: "Ottima partita con Inter, ora atteggiamento giusto contro Parma"