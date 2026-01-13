Gasperini: "Ho visto cose buone, contento per Arena"

“Arena sicuramente è un ragazzo che ha una carica agonistica importante nonostante la giovane età, ha forza e non ha timore. Stasera sono solo dispiaciuto per il gol preso al novantesimo, altrimenti sarebbe stata una partita veramente molto positiva per lo spirito che hanno messo tutti i giocatori. Per me è stata veramente una buona partita. Se poi l’obiettivo è quello di valorizzare i ragazzi va bene, basta essere chiari e facciamo giocare anche i Primavera”, ha aggiunto.