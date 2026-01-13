Gasperini: "Ho visto cose buone, contento per Arena"

Roma-Torino, le foto del match
Il tecnico giallorosso sul mercato: "Con Vaz ragioniamo sulla prospettiva"di Alberto Gasparri
Il Torino si sta rivelando la bestia nera della Roma di Gasperini, che dopo aver perso in casa in campionato, è stata eliminata anche in Coppa Italia per mano dei granata. Il problema è che domenica i giallorossi affronteranno proprio la squadra di Baroni nella sfida del girone di ritorno di Serie A. Nonostante la delusione, Gian Piero Gasperini non fa drammi. “I ragazzi hanno recuperato due volte la partita. E’ chiaro che noi abbiamo ruotato molto la rosa però la partita è stata aperta e si poteva anche vincere. Poi c’è stato questo angolo che ci lascia amareggiati perché a quel punto pensavamo di andare ai rigori”, ha detto a Sportmediaset.
Sul mercato: “Di quello che già ho sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto un girone di andata molto buono, con delle risposte sempre al meglio delle loro possibilità da parte di tutti i giocatori. In questo momento si parla tanto di mercato ma noi nel frattempo abbiamo delle partite da giocare. Sono contento per Arena, adesso ne è arrivato un altro giovanissimo come Vaz e cercheremo di valorizzarli al meglio. E’ nell’ottica di una squadra che ragiona molto sulla prospettiva. Sui ragazzi così giovani c’è un progetto molto lungo”.
“Arena sicuramente è un ragazzo che ha una carica agonistica importante nonostante la giovane età, ha forza e non ha timore. Stasera sono solo dispiaciuto per il gol preso al novantesimo, altrimenti sarebbe stata una partita veramente molto positiva per lo spirito che hanno messo tutti i giocatori. Per me è stata veramente una buona partita. Se poi l’obiettivo è quello di valorizzare i ragazzi va bene, basta essere chiari e facciamo giocare anche i Primavera”, ha aggiunto.
Poi Gasperini torna sul mercato: “Quando si parla dei tanti giocatori che arrivano non so a quali ci si riferisca, forse avete delle notizie migliori delle mie. Questa è una squadra competitiva ed è una squadra che ha un grande spirito e delle buone qualità. Stasera Bailey ha dato il segnale di essere vivo, di essere guarito, però ha giocato fuori ruolo e il lo ringrazio veramente per tutto quello che ha messo in campo. E’ evidente che noi in qualche situazione siamo un po’ carenti, poi dobbiamo capire se quello che dobbiamo fare è essere competitivi nell’immediato o portare avanti un discorso sui giovani, basta saperlo”.
