Coppa Italia, Roma-Torino 2-3: non basta il giovane Arena, granata ai quarti

Roma-Torino, le foto del match
© IPA
© IPA
Doppietta dello scozzese, Gasp la riprende due volte con Hermoso e il 16enne Arena: al 90’ il turco spinge i granata al turno successivo contro l’Inte
Succede di tutto all’Olimpico, il Torino batte 3-2 la Roma allo scadere e vola ai quarti di finale contro l’Inter. La squadra di Gasperini ha subito una chance con Pisilli, ma Paleari si fa trovare pronto. Anche El Shaarawy ci prova alla mezzora, ma gli ospiti rendono difficile il palleggio giallorosso e al 35’ la sbloccano: assist di Vlasic per Che Adams, che fa partire un destro insidioso da fuori area che supera Svilar. Dopo l’intervallo Gasperini inserisce Ndicka ed Hermoso, e lo spagnolo è subito protagonista al 46’ con un super gol da attaccante reinventato.
I padroni di casa sembrano poter iniziare la rimonta, ma al 52’ è ancora Che Adams a gelare l’Olimpico: cross dalla destra di Lazaro, secondo assist di Vlasic e destro potente dello scozzese che buca uno Svilar tutt’altro che perfetto. I giallorossi sembrano alle corde, ma all’81’ arriva il clamoroso gol del 2-2 a firma del classe 2009 Antonio Arena: cross morbido di Wesley e incornata perentoria del baby talento nato in Australia, che segna al primo pallone toccato.
Quando tutto lascia pensare ai calci di rigore, ecco il colpo del ko piemontese: corner al 90’, Svilar lascia vagante la respinta sul colpo di testa di Casadei e Ilkhan segna il gol qualificazione con un tap-in da pochi passi. Roma sconfitta in casa ed eliminata, Torino ai quarti contro l’Inter.
LE PAGELLE DELLA ROMA
Svilar 4.5 – Dopo innumerevoli prove decisive e da migliore in campo, arriva una serata no per il portiere giallorosso, colpevole quasi in tutti e tre i gol subiti.
Celik 6 – Il più dinamico e attivo dei tre centrali titolari scelti da Gasperini, ma comunque in una serata tutt’altro che semplice.
Ziolkowski 5.5 – Soffre l’esperienza di Simeone e Adams, protagonista anche un po’ sfortunato in occasione del gol del vantaggio granata.
Ndicka 5.5 (dal 1’ st) – Il rientro giallorosso non è positivo: più sicurezza rispetto al giocatore che sostituisce, ma anche lui commette qualche errore.
Ghilardi 5.5 – Anche l’ex Verona non offre una prova sufficiente, un po’ in calo rispetto a quanto fatto vedere contro il Sassuolo.
Rensch 5 – Primo tempo da dimenticare, condito da ammonizione: Gasperini lo toglie all’intervallo.
Hermoso 6.5 (dal 1’ st) – Entra e segna un gol da attaccante vero (nonostante sia un difensore), ma difensivamente non è perfetto.
Cristante 5.5 – Poco presente in mezzo al campo, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ai giallorossi sarebbe servito il miglior Cristante stasera.
Pisilli 6 – Impegna Paleari in avvio ed è importante in occasione dell’1-1, ma in fase di non possesso commette più di una sbavatura.
M. Koné 6 (dal 13’ st) – La solita presenza in mezzo al campo, ma senza picchi.
Wesley 6.5 – Sempre il solito motorino sulla fascia, ma con qualche passaggio a vuoto. Pennella il cross del 2-2.
Soulé 5.5 – L’argentino appare un po’ stanco e appannato.
Dybala 6 (dal 14’ st) – Molto più energico rispetto al connazionale, con tanta voglia di incidere: ridà linfa all’inerzia giallorossa.
El Shaarawy 6 – Più attivo rispetto al suo compagno di reparto dietro la punta, ma non riesce a incidere più di tanto.
Bailey 5.5 – L’impegno c’è, ma l’esperimento del giamaicano “falso nuove” è rimandato.
Arena 7.5 (dal 36’ st) – A sedici anni entra e trasforma in gol il primo pallone toccato con una grande incornata. Chiede palla e sfiora anche il tris.
IL TABELLINO
Roma-Torino 2-3
Roma (3-4-2-1): Svilar 4.5; Celik 6, Ziolkowski 5.5 (dal 1’ st Ndicka 5.5), Ghilardi 5.5; Rensch 5.5 (dal 1’ st Hermoso 6.5), Cristante 5.5, Pisilli 6 (dal 13’ st M. Koné 6), Wesley 6.5; Soulé 5.5 (dal 14’ st Dybala 6), El Shaarawy 6; Bailey 5.5 (dal 36’ st Arena 7.5). All. Gasperini. A disp. Vasquez, Zeleny, Tsimikas, Lulli, Bah.
Torino (3-4-1-2): Paleari 6.5; Tameze 5.5, Ismajli 6 (dal 26’ st Maripan 6), Coco 6; Lazaro 5.5, Ilkhan 7.5, Gineitis 6 (dal 26’ st Casadei 6.5), Aboukhlal 6 (dal 41’ st Dembelé sv); Vlasic 7; Simeone 6.5 (dal 26’ st Njie 6), Adams 7.5 (dal 43’ st Ngonge sv). All. Baroni. A disp. Israel, Popa, Pellini, Anjorin, Acquah, Zapata.
Arbitro: Bonacina.
Marcatori: 35’ e 52’ Adams (T), 46’ Hermoso (R), 81’ Arena (R), 90’ Ilkhan (T).
Ammoniti: Rensch (R), Ghilardi (R); Aboukhlal (T), Lazaro (T).
Espulsi: -
© IPA
© IPA
LE STATISTICHE
Da inizio novembre 2025, solo Lautaro Martínez (10) ha partecipato a più gol di Nikola Vlasic tra i giocatori di Serie A in tutte le competizioni: nove, cinque reti e quattro assist per il granata.
Ché Adams è il primo giocatore del Torino ha realizzare una marcatura multipla contro la Roma tra tutte le competizioni da Andrea Belotti il 5 gennaio 2020 (doppietta, in Serie A).
Antonio Arena è l'unico giocatore del 2009 di una squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso ad avere segnato un gol considerando tutte le competizioni.
Quella di Mario Hermoso (dopo 27 secondi) è la rete più veloce segnata dalla Roma dall’inizio del secondo tempo tra tutte le competizioni da quella di Nicolò Zaniolo contro il Milan il 3 febbraio 2019 in Serie A (dopo 22 secondi).
Il Torino ha superato gli ottavi di finale della Coppa Italia in due partecipazioni di fila per la prima volta dal periodo tra il 1987/88 e il 1993/94 (cinque in quel caso).
La Roma è stata eliminata agli ottavi di finale di Coppa Italia per la prima volta dal 2020/21 (sconfitta 0-3 a tavolino contro lo Spezia).
Da quando è al Torino (2024/25), Ché Adams è il giocatore granata che è stato coinvolto in più gol in tutte le competizioni: 20, 15 reti e cinque assist.
Quello di Mario Hermoso dopo soltanto 27 secondi dal suo ingresso in campo è il gol più veloce di un subentrato in questa edizione di Coppa Italia: superata la rete di Christian Pulisic dello scorso settembre, contro il Lecce, segnata dopo 2' e 54''.
Antonio Arena è il primo giocatore nato dal 2009 in avanti ad aver segnato con una squadra di Serie A tra tutte le competizioni.
Il Torino ha vinto due partite di fila contro la Roma tra tutte le competizioni per la prima volta dal 1993 con Emiliano Mondonico allenatore.
Era da dicembre 2023 (due vs l’Atalanta in Serie A) che Nikola Vlasic non forniva due assist in una partita. Seconda doppietta per Ché Adams con il Torino in tutte le competizioni, dopo quella realizzata nel gennaio 2025 contro il Cagliari in Serie A.
Primo gol di Emirhan Ilkhan con la maglia del Torino tra tutte le competizioni.