Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
COPPA ITALIA

Il sogno di Arena: debutta in Roma-Torino e segna il gol del 2-2 a 16 anni

L'attaccante, nato in Australia ma con doppia cittadinanza, è andato a segno 30" dopo essere entrato in campo al posto di Bailey

di Alberto Gasparri
13 Gen 2026 - 23:43

Antonio Arena si ricorderà per tutta la vita la serata del 13 gennaio 2026. A 16 anni (è nato il 10 febbraio del 2009 a Sydney) ha prima debuttato e poi segnato il gol del 2-2 contro il Torino in Coppa Italia, esattamente 30 secondi dopo essere stato gettato nella mischia da Gasperini al posto di Bailey. Peccato solo, che il suo gol da attaccante vero (uno stacco vincente di testa al primo pallone toccato) alla fine sia risultato inutile vista la sconfitta e l'eliminazione della Roma.

Dopo aver iniziato la carriera da calciatore in Australia, Arena, che ha la doppia cittadinanza, si è trasferito in Italia, dove dal 2022 ha vestito prima la maglia del Pescara (4 presenze e un gol a livello senior) e poi, dall'estate, quella della Roma, prima Primavera e ora anche maggiore. E' anche uno dei talenti dell'Italia Under 17, con cui ha giocato quattro partite e segnato una rete.

Arena è l'unico giocatore del 2009 di una squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso ad avere segnato un gol considerando tutte le competizioni, ma anche il primo giocatore nato dal 2009 in avanti ad aver segnato con una squadra di Serie A tra tutte le competizioni.

TUTTA LA GIOIA DI ARENA: "NOTTE BELLISSIMA, MI ISPIRO A RONALDO IL FENOMENO"
Non potevano mancare le sue parole a Coppa Italia LIVE: "Per me è una notte bellissima - ha raccontato -. Gasperini mi piace tanto e voglio dare il massimo per crescere con lui. Ispirazione? Ho sempre guardato Ronaldo il Fenomeno...".

Questa sera sei entrato e hai subito dimostrato cosa significa avere personalità nonostante la giovane età...
“Si, era un momento bellissimo, mi sentivo un po’ nervoso ma sono entrato e ho pensato solo a giocare ed è arrivato un bel cross da Wesley sul secondo palo e ho fatto un bel gol”.

Arena da record: entra e segna a 16 anni

1 di 7
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

arena
roma

Ultimi video

01:29
Il giovane Arena trova il pari e manda in delirio i giallorossi, Roma-Torino 2-2

Il giovane Arena trova il pari e manda in delirio i giallorossi: Roma-Torino 2-2

01:28
Cesari: "Esame superato per Bonacina"

Cesari: "Esame superato per Bonacina"

02:15
Gasperini a Panucci: "Forse tu hai notizie che io non ho…"

Gasperini a Panucci: "Forse tu hai notizie che io non ho…"

02:27
Ilkhan: "Sono felicissimo per il mio primo gol al Torino"

Ilkhan: "Sono felicissimo per il mio primo gol al Torino"

02:40
Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

07:11
Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

03:41
Arena: "Spero di giocare ancora, con Gasperini si impara tanto"

Arena: "Spero di giocare ancora, con Gasperini si impara tanto"

04:08
Roma-Torino 2-3: gli highlights

Roma-Torino 2-3: gli highlights

00:55
Cosmi: "Arena in dieci minuti ha fatto più di Dovbyk"

Cosmi: "Arena in dieci minuti ha fatto più di Dovbyk"

06:00
Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

07:13
Gasperini: "Arena? Ragioniamo in prospettiva"

Gasperini: "Arena? Ragioniamo in prospettiva"

01:34
Adams e Vlašic: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

Adams e Vlašic: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

01:44:17
Roma-Torino: partita integrale

Roma-Torino: partita integrale

03:39
Baroni: "La strada è tracciata, ora pensiamo a migliorarci"

Baroni: "La strada è tracciata, ora pensiamo a migliorarci"

01:14
Ilkhan sigla il tris a tempo scaduto, Roma-Torino 2-3

Ilkhan sigla il tris a tempo scaduto: Roma-Torino 2-3

01:29
Il giovane Arena trova il pari e manda in delirio i giallorossi, Roma-Torino 2-2

Il giovane Arena trova il pari e manda in delirio i giallorossi: Roma-Torino 2-2

