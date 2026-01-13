Il sogno di Arena: debutta in Roma-Torino e segna il gol del 2-2 a 16 anni

Arena da record: entra e segna a 16 anni
L'attaccante, nato in Australia ma con doppia cittadinanza, è andato a segno 30" dopo essere entrato in campo al posto di Baileydi Alberto Gasparri
Antonio Arena si ricorderà per tutta la vita la serata del 13 gennaio 2026. A 16 anni (è nato il 10 febbraio del 2009 a Sydney) ha prima debuttato e poi segnato il gol del 2-2 contro il Torino in Coppa Italia, esattamente 30 secondi dopo essere stato gettato nella mischia da Gasperini al posto di Bailey. Peccato solo, che il suo gol da attaccante vero (uno stacco vincente di testa al primo pallone toccato) alla fine sia risultato inutile vista la sconfitta e l'eliminazione della Roma.
Dopo aver iniziato la carriera da calciatore in Australia, Arena, che ha la doppia cittadinanza, si è trasferito in Italia, dove dal 2022 ha vestito prima la maglia del Pescara (4 presenze e un gol a livello senior) e poi, dall'estate, quella della Roma, prima Primavera e ora anche maggiore. E' anche uno dei talenti dell'Italia Under 17, con cui ha giocato quattro partite e segnato una rete.
Arena è l'unico giocatore del 2009 di una squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso ad avere segnato un gol considerando tutte le competizioni, ma anche il primo giocatore nato dal 2009 in avanti ad aver segnato con una squadra di Serie A tra tutte le competizioni.
TUTTA LA GIOIA DI ARENA: "NOTTE BELLISSIMA, MI ISPIRO A RONALDO IL FENOMENO"
Non potevano mancare le sue parole a Coppa Italia LIVE: "Per me è una notte bellissima - ha raccontato -. Gasperini mi piace tanto e voglio dare il massimo per crescere con lui. Ispirazione? Ho sempre guardato Ronaldo il Fenomeno...".
Questa sera sei entrato e hai subito dimostrato cosa significa avere personalità nonostante la giovane età...
“Si, era un momento bellissimo, mi sentivo un po’ nervoso ma sono entrato e ho pensato solo a giocare ed è arrivato un bel cross da Wesley sul secondo palo e ho fatto un bel gol”.
