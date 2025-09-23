Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
COPPA ITALIA

Coppa Italia: Udinese e Cagliari volano agli ottavi di finale

Battuti Palermo (2-1) e Frosinone (4-1): nel prossimo turno sfideranno Juve e Napoli

23 Set 2025 - 20:41

Udinese e Cagliari si qualificano per gli ottavi di Coppa Italia. I bianconeri piegano 2-1 il Palermo nel primo tempo grazie ai gol di Zaniolo (41') e Miller (45'), raggiungendo così la Juventus prossima avversaria all'Allianz Stadium. I sardi, invece, travolgono 4-1 il Frosinone con Gaetano (rigore al 2'), Borrelli (68'), Felici (80') e Cavuoti (85') e si guadagnano la sfida ai campioni d'Italia del Napoli al Maradona.

CAGLIARI-FROSINONE 4-1
Serve un grande Matteo Felici al Cagliari per battere il Frosinone in Coppa Italia: 4-1 e ottavo di finale contro il Napoli campione d'Italia per i sardi. La partita si sblocca subito: Cittadini mette giù Borrelli, dal dischetto Gaetano non sbaglia ed è 1-0 al 2'. I sardi, poi, rischiano: Rog sbaglia in uscita, ma il sinistro di Kvernadze finisce incredibilmente fuori. Il festival degli errori prosegue, perché Kilicsoy si fa rimontare solo davanti a Pisseri, mentre Gaetano si divora il raddoppio spedendo alto un rigore in movimento. Poi, al 36', ecco il pareggio: sponda di testa da corner e deviazione vincente di Vergani che fa 1-1. L'indecisione sui piazzati dei rossoblù non si interrompe, perché tre minuti dopo Gelli incorna e centra la traversa. Prima dell'intervallo, Pisacane perde pure Zappa, che esce per problemi muscolari e lascia il posto a Di Pardo. Nella ripresa, però, i padroni di casa partono con due occasioni: Felici, appena entrato, si guadagna un angolo colpito di testa da Mazzitelli. Bravo Ciocci, che è poi fortunato sul mancato tap-in di Borrelli con la palla che resta sulla linea, mentre poco dopo ancora Felici impegna il portiere ospite che respinge. L'ottimo avvio viene premiato proprio a metà ripresa: uno scatenato Felici sfonda sulla sinistra e mette dentro per Borrelli, che stavolta non sbaglia. E all'80', il migliore in campo si mette in proprio: si sovrappone sulla corsia mancina e di destro fa 3-1 chiudendo i giochi. C'è spazio, all'85', anche per il blitz di Cavuoti che vale il definitivo 4-1: un messaggio per il Napoli in vista degli ottavi e per l'Inter, prossima avversaria in campionato.

Cagliari-Frosinone: le foto del match

1 di 17
© iPA
© iPA
© iPA

© iPA

© iPA

UDINESE-PALERMO 2-1
All'Udinese bastano cinque minuti per piegare il Palermo e volare agli ottavi, anche se nel finale i siciliani rischiano di prolungare la sfida ai rigori. I rosanero sono inoltre i primi a rendersi pericolosi con Corona, che conclude però alto sopra la traversa. La sfida si sblocca al 41' con il sinistro a giro di Zaniolo, che fa 1-0 anche grazie alla leggera deviazione di Veroli. Passano pochi minuti ed ecco il raddoppio: Joronen para due volte su Buksa, ma la seconda respinta viene ribadita in porta di testa da Miller. Nella ripresa, Kamara sbaglia il possibile 3-0 sparando addosso al portiere degli ospiti. Il Palermo non la chiude e allora, dopo una serie di calci d'angolo, il colpo di testa di Peda vale il 2-1 che regala un finale d'ansia alla formazione di Runjaic. I rosanero si spingono in avanti e quasi pareggiano con il tacco volante di Corona, poi ci prova anche Gomes. Tutto inutile: passa l'Udinese, che ora se la vedrà con la Juventus a Torino. Rimpianti per il Palermo, che si sveglia tardi: ma è un'iniezione di fiducia in vista del cammino in Serie B.

Udinese-Palermo, le foto del match

1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

coppa italia
cagliari-frosinone
udinese-palermo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:06
Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 68'

Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 67'

01:59
Udinese-Palermo 2-1: gli highlights

Udinese-Palermo 2-1: gli highlights

01:46:05
Udinese-Palermo: partita integrale

Udinese-Palermo: partita integrale

06:15
Mazzitelli: "Per me è stata una partita speciale"

Mazzitelli: "Per me è stata una partita speciale"

01:11
93' | Gol di Peda (Udinese-Palermo 2-1)

Il Palermo accorcia le distanze con Peda

08:49
Pisacane: "Vincere non era scontato"

Pisacane: "Vincere non era scontato"

02:05
Gelli: "Grande prestazione di squadra"

Gelli: "Grande prestazione di squadra"

01:46:11
Cagliari-Frosinone: partita integrale

Cagliari-Frosinone: partita integrale

08:59
Alvini: "Il figlio di Grosso ha grandi qualità"

Alvini: "Il figlio di Grosso ha grandi qualità"

01:46
Scaroni: "Nuovo stadio, ci siamo"

Nuovo San Siro, Scaroni: "C'è fiducia: vogliamo fare come Wembley"

02:06
Cagliari-Frosinone 4-1: gli highlights

Cagliari-Frosinone 4-1: gli highlights

01:39
45' | Gol di Miller (Udinese-Palermo 2-0)

Miller firma il raddoppio dell'Udinese su ribattuta

01:27
41' | Gol di Zaniolo (Udinese-Palermo 1-0)

Stop, finta su Veroli e sinistro all'angolino: Zaniolo porta avanti l'Udinese

01:11
Il poker di Cavuoti chiude i conti all'Unipol Domus

Il poker di Cavuoti chiude i conti all'Unipol Domus

01:20
Felici allunga le distanze, Cagliari-Frosinone 3-1

Felici allunga le distanze, Cagliari-Frosinone 3-1

01:06
Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 68'

Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 67'

I più visti di Coppa Italia

Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

Allegri e Gimenez (Milan)

Gimenez, la Coppa Italia per scacciare i fantasmi. Turnover Allegri e torna Maignan

DICH FABREGAS PRE COPPA ITALIA DICH

Fabregas: "La nostra mentalità ci impone di vincere e di andare avanti in Coppa Italia"

Allegri senza Leao anche in Coppa Italia: "Lo valuteremo in vista del Napoli"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Pisacane: "Concentrazione alta"

Pisacane: "Concentrazione alta"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:01
Lite con i tifosi Liverpool, Simeone sarà multato dalla Uefa
20:23
Roma, El Aynaoui: "Nizza? Principi simili a quelli di Gasp"
20:10
Ufficiale, Barça-Real Sociedad si gioca al Montjuic
20:07
Coppa Italia, Milan-Lecce: le formazioni ufficiali
19:08
Rummenigge: "In Italia mi hanno amato, in Germania no"