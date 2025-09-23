Coppa Italia: Udinese e Cagliari volano agli ottavi di finale

Cagliari-Frosinone: le foto del match
Battuti Palermo (2-1) e Frosinone (4-1): nel prossimo turno sfideranno Juve e Napoli
Udinese e Cagliari si qualificano per gli ottavi di Coppa Italia. I bianconeri piegano 2-1 il Palermo nel primo tempo grazie ai gol di Zaniolo (41') e Miller (45'), raggiungendo così la Juventus prossima avversaria all'Allianz Stadium. I sardi, invece, travolgono 4-1 il Frosinone con Gaetano (rigore al 2'), Borrelli (68'), Felici (80') e Cavuoti (85') e si guadagnano la sfida ai campioni d'Italia del Napoli al Maradona.
CAGLIARI-FROSINONE 4-1
Serve un grande Matteo Felici al Cagliari per battere il Frosinone in Coppa Italia: 4-1 e ottavo di finale contro il Napoli campione d'Italia per i sardi. La partita si sblocca subito: Cittadini mette giù Borrelli, dal dischetto Gaetano non sbaglia ed è 1-0 al 2'. I sardi, poi, rischiano: Rog sbaglia in uscita, ma il sinistro di Kvernadze finisce incredibilmente fuori. Il festival degli errori prosegue, perché Kilicsoy si fa rimontare solo davanti a Pisseri, mentre Gaetano si divora il raddoppio spedendo alto un rigore in movimento. Poi, al 36', ecco il pareggio: sponda di testa da corner e deviazione vincente di Vergani che fa 1-1. L'indecisione sui piazzati dei rossoblù non si interrompe, perché tre minuti dopo Gelli incorna e centra la traversa. Prima dell'intervallo, Pisacane perde pure Zappa, che esce per problemi muscolari e lascia il posto a Di Pardo. Nella ripresa, però, i padroni di casa partono con due occasioni: Felici, appena entrato, si guadagna un angolo colpito di testa da Mazzitelli. Bravo Ciocci, che è poi fortunato sul mancato tap-in di Borrelli con la palla che resta sulla linea, mentre poco dopo ancora Felici impegna il portiere ospite che respinge. L'ottimo avvio viene premiato proprio a metà ripresa: uno scatenato Felici sfonda sulla sinistra e mette dentro per Borrelli, che stavolta non sbaglia. E all'80', il migliore in campo si mette in proprio: si sovrappone sulla corsia mancina e di destro fa 3-1 chiudendo i giochi. C'è spazio, all'85', anche per il blitz di Cavuoti che vale il definitivo 4-1: un messaggio per il Napoli in vista degli ottavi e per l'Inter, prossima avversaria in campionato.
UDINESE-PALERMO 2-1
All'Udinese bastano cinque minuti per piegare il Palermo e volare agli ottavi, anche se nel finale i siciliani rischiano di prolungare la sfida ai rigori. I rosanero sono inoltre i primi a rendersi pericolosi con Corona, che conclude però alto sopra la traversa. La sfida si sblocca al 41' con il sinistro a giro di Zaniolo, che fa 1-0 anche grazie alla leggera deviazione di Veroli. Passano pochi minuti ed ecco il raddoppio: Joronen para due volte su Buksa, ma la seconda respinta viene ribadita in porta di testa da Miller. Nella ripresa, Kamara sbaglia il possibile 3-0 sparando addosso al portiere degli ospiti. Il Palermo non la chiude e allora, dopo una serie di calci d'angolo, il colpo di testa di Peda vale il 2-1 che regala un finale d'ansia alla formazione di Runjaic. I rosanero si spingono in avanti e quasi pareggiano con il tacco volante di Corona, poi ci prova anche Gomes. Tutto inutile: passa l'Udinese, che ora se la vedrà con la Juventus a Torino. Rimpianti per il Palermo, che si sveglia tardi: ma è un'iniezione di fiducia in vista del cammino in Serie B.
