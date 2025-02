Coppa Italia, si prosegue coi quarti di finale: Milan-Roma su Canale 5

Di fronte ci sarà una Roma che ha fermato sull'1-1 il Napoli e ha ritrovato entusiasmo, con l'obiettivo di inseguire la qualificazione alle coppe nelle ultime giornate della Serie A. I giallorossi hanno però la chance di conquistare un posto in Europa anche dalla Coppa Italia e, per questo motivo, hanno effettuato un ampio turnover contro Conte e i suoi. Ranieri ha inserito buona parte dei titolarissimi solo nell'ultima mezz'ora e ne ha ricavato un grande incentivo, nella rimonta sublimata dal pari di Angeliño. Dai giallorossi ci si aspettano grandi cambi in questa sfida, col ritorno al 3-4-2-1 e all'undici-tipo della gestione Ranieri. Mancini sarà out per squalifica, dunque nel terzetto difensivo verrà confermato Rensch con Hummels e N'Dicka. Sulla destra Saelemaekers e sulla sinistra Angeliño, con Paredes-Koné in mezzo e una trequarti dalla grande qualità: Dybala e Pellegrini alle spalle di Artem Dovbyk, che ritrova la sua maglia da titolare. In panchina El Shaarawy e Soulé, che erano stati titolari contro il Napoli, ma soprattutto in panchina ci saranno i tre acquisti invernali. Il difensore centrale Nelsson (ex Galatasaray), il mediano Gourna-Douath e il terzino sinistro Salah-Eddine potrebbero debuttare a gara in corso. Nessuno di loro dovrebbe scalfire le gerarchie di Ranieri nel breve periodo, ma ora la rosa giallorossa può definirsi completa e proverà a regalarsi un sogno: le semifinali di Coppa Italia contro Inter o Lazio.