Milan, Ibrahimovic: "Fatto tutto quanto volevamo, non eravamo soddisfatti: vogliamo di più"

L'obiettivo è trovare ora quella continuità mancata, vero problema del Milan sinora: "Quando vinci hai più fiducia, se no devi ripartire e dare di nuovo continuità. Abbiamo avuto alti e bassi, però siamo gli unici ad avere un trofeo. Il Milan gioca sempre per vincere e quando vince alza i trofei. Quando abbiamo iniziato il campionato credevamo in quello che avevamo fatto. Non siamo soddisfatti della situazione e quindi abbiamo deciso di cambiare con diversi innesti. Non siamo contenti, abbiamo un trofeo ma non siamo soddisfatti, vogliamo di più, abbiamo fame".