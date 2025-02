Milan, Gimenez: "Sono pronto, voglio lasciare il segno in questo grande club"

Giornata di presentazione per il nuovo attaccante del Milan Santiago Gimenez, arrivato a titolo definitivo dal Feyenoord per 32 milioni di euro più 3 di bonus. Per il giocatore, nato a Buenos Aires e con il doppio passaporto italiano e messicano, contratto fino al 30 giugno 2029 con un ingaggio da oltre 2 milioni di euro a stagione. Vestirà la maglia numero 7. Domenica ha assistito al derby dalla tribuna di San Siro e ora è pronto per il debutto in occasione del quarto di Coppa Italia di domani sera a San Siro contro la Roma (diretta su Canale 5 alle ore 21).



LA CONFERENZA DI GIMENEZ

Raccontaci le tue emozioni in questo passaggio al Milan

Uno dei miei sogni principali era giocare in Europa e lo sto avverando. Voglio lasciare la mia impronta in questa squadra così importante.

Come stai? Sei disponibile contro la Roma?

Effettivamente ho avuto un piccolo infortunio nell'ultima partita. Ora sono prontissimo.

Come è andata la trattativa?

Anche se mi stavano seguendo dal mercato scorso, io mi sono sempre concentrato sul gioco. Le persone che sono vicine a me hanno fatto sì che fosse possibile tutto questo. Io sono un uomo di fede, lascio tutto nelle mani di Dio.

Che idea ti sei fatto da fuori? Quanti gol farai?

Prometto che darò tutto in campo, non credo nell'individualismo, abbiamo una squadra competitiva e possiamo vincere tanto. A livello personale darò il massimo.