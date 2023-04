Coppa Italia: nessuna squalifica per Allegri, multate Inter e Juve

GIUDICE SPORTIVO

Dal giudice sportivo multe per Inter e Juventus per lancio di bengala

© Getty Images Nessun accenno a Massimiliano Allegri e alle sue presunte parole offensive pronunciate all'indirizzo dell'Inter ("Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti") nei corridoi di San Siro prima di entrare nello spogliatoio dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, nel comunicato del giudice sportivo in reazione alle gare di mercoledì e di giovedì tra Fiorentina e Cremonese. Multa di 8 mila euro al club bianconero "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria tre bengala" e ammenda di 6 mila euro alla società nerazzurra "per avere suoi sostenitori, al 49' del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un bengala".



Nessuna posizione ufficiale della Juve sull'attacco di Allegri ai dirigenti dell'Inter Baccin e Marotta. Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, il CFO bianconero Francesco Calvo avrebbe chiamato i due per scusarsi e abbassare i toni tra i due club.

Per quanto riguarda la partita del Franchi, ammonizione e ammenda di 1.500 euro per il difensore della Fiorentina Igor per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria.