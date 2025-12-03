Inter e BUD inaugurano una nuova partnership pluriennale

FC Internazionale Milano e AB InBev, leader mondiale nel settore della birra, annunciano con orgoglio una nuova e prestigiosa collaborazione che unisce due brand simbolo di autenticità e connessione. Per le prossime tre stagioni sportive (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028), AB InBev, attraverso il proprio marchio BUD - uno dei più celebri al mondo - sarà Official Beer Partner e Regional Partner del Club nerazzurro. Questa alleanza nasce dall’incontro tra due mondi che condividono la stessa passione e lo stesso spirito di squadra: da una parte la storia e il prestigio dell’Inter, dall’altra l’animo dinamico e celebrativo di BUD. Insieme, i due brand, vogliono esaltare ciò che rende il calcio unico: la gioia collettiva, il senso di appartenenza, il piacere di vivere e celebrare insieme ogni emozione. La partnership si estende anche al calcio femminile, con BUD che assume il ruolo di Official Inter Women Partner. Con questa partnership, BUD sarà presente sui LED dello Stadio San Siro ed AB InBev avrà l’esclusiva sulle birre nei bar e nelle aree hospitality, oltre che sulle beer machines, portando la sua eccellenza e varietà senza paragone nel cuore dell’esperienza nerazzurra. L’accordo prevede inoltre campagne co-branded e digital, oltre ad attivazioni speciali all’interno dello Stadio San Siro, pensate per coinvolgere la community nerazzurra e raccontare, con spirito e creatività, la magia che nasce quando BUD e Inter si incontrano.