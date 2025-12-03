Logo SportMediaset

Calcio

Aia: Doveri miglior arbitro Aic, Zappi: "Rende empatica la prestazione"

03 Dic 2025 - 19:21

Si è svolto a Milano, presso lo Spazio Antologico - East End Studios, il Gran Galà del Calcio AIC, l'appuntamento che ogni anno premia e celebra i grandi protagonisti del calcio italiano. Il Premio come miglior arbitro della scorsa Stagione Sportiva è stato attribuito a Daniele Doveri della Sezione di Roma 1. "Il Premio Aic a Daniele Doveri è per l'Aia anche un riconoscimento ad un modello di riferimento tecnico e dirigenziale - ha commentato il presidente dell'Aia, Antonio Zappi - Per noi infatti Daniele non è solo un arbitro eccellente, ma anche un Presidente di Sezione attento alla crescita dei giovani arbitri ed al futuro arbitrale. La sua capacità di gestione di partite complesse, unita alla naturale dote nel saper rendere empatica la prestazione arbitrale, sono le qualità fondamentali che gli stessi calciatori gli hanno riconosciuto con questo importante premio". La terna finale era composta anche dagli arbitri Gianluca Aureliano e Daniele Chiffi. La cerimonia è andata in scena durante una serata che ha unito sport, musica e intrattenimento, con la partecipazione di ospiti d'eccezione del mondo del calcio e dello spettacolo, la proiezione delle migliori azioni della stagione e l'attesa proclamazione dei vincitori delle prestigiose categorie Aic. "È un riconoscimento speciale perché nasce dal voto di chi vive quotidianamente il nostro sport: calciatori e calciatrici che giudicano i propri colleghi. Un premio autentico, che esalta il merito" ha detto il presidente Aic Umberto Calcagno ricordando il valore del premio.

