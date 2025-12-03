Logo SportMediaset

Calcio

Barça-Atletico, Simeone pazzo di Raphinha: "Da Pallone d'Oro"

03 Dic 2025 - 19:31
© IPA

© IPA

L'Ateltico Madrid è uscito sconfitto dal Camp Nou. I Colchoneros dopo essere anche andati in vantaggio sono stati travolti dalla furia dei blaugrana che, spinti dai gol di Dani Olmo, Ferran Torres e Raphinha, hanno ribaltato la partita e vinto per 3-1 con anche un errore dal dischetto di Robert Lewandowski. Nel post partita il Cholo Simeone ha reso onore ai suoi avversari. In particolare il tecnico argentino è rimasto ammaliato dalla prestazione di Raphinha, tanto da esprimersi così sull'esterno brasiliano: "Gioca ogni partita, pressa, segna, fa assist... Mi chiedo come non abbia vinto il Pallone D'Oro"

