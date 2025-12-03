Logo SportMediaset

Calcio

Inter-Venezia, le formazioni ufficiali: Chivu con Diouf a destra e Martinez in porta

03 Dic 2025 - 20:17
INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 60 Taho, 10 Lautaro, 14 Bonny, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 45 Bovo, 47 Spinaccé, 49 Maye, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

VENEZIA (3-5-2): 23 Grandi; 2 Korac, 16 Venturi, 48 Sidibé; 20 Sagrado, 32 Duncan, 37 Bohinen, 24 Lella, 5 Haps; 21 Compagnon, 80 Casas. A disposizione: 1 Stankovic, 14 Minelli, 3 Schingtienne, 6 Busio, 7 Fila, 8 Doumbia, 9 Adorante, 18 Hainaut, 19 Bjarkason, 27 El Haddad, 30 Svoboda, 71 Perez Munoz. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Duncan: "Sempre bello tornare a San Siro"

Mauro scherza: "Napoli qualificato? Conte non è contento..."

Ranocchia applaude il Napoli: "Partite sempre difficili"

34' | Gol di Thuram (Inter-Venezia 3-0)

Thuram firma il tris dell'Inter al Venezia

Conte: "Contento dei ragazzi, serviva grande personalità"

18' | Gol di Diouf (Inter-Venezia 1-0)

Pio Esposito raddoppia: il primo gol a San Siro con l'Inter è una meraviglia

18' | Gol di Diouf (Inter-Venezia 1-0)

Diouf, primo gol in nerazzurro e Inter avanti sul Venezia

Pisacane: "Così raggiungeremo la salvezza"

Chivu: "Lautaro fuori? Devo fare delle prove"

Milinkovic-Savic e Buongiorno: "Contenti di essere passati"

Vergara: "Titolare al Maradona? Un sogno. Conte mi ha detto..."

Napoli-Cagliari: la sequenza dei rigori

Ma non è un portiere? Il rigore perfetto di Milinkovic-Savic

Il rigore perfetto di Milinkovic-Savic: "L'ho tirato meglio di Buongiorno! Mi alleno solo per pararli"

Milinkovic-Savic e Buongiorno: "Contenti di essere passati"

Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 d.c.r.): gli highlights

Thuram: "Ora sto bene. Felice di giocare con Pio Esposito"

Duncan: "Sempre bello tornare a San Siro"

