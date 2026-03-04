Pagelle Lazio-Atalanta: Pasalic croce e delizia, Dele Bashiru delizia con un pallonetto d'autore e Cataldi è il motore della Lazio
Protagonisti anche i subentrati Dia e Musah con i loro gol, Zappacosta schianta Tavares e Zalewski si rende molto utiledi Enzo Palladini
LAZIO
Provedel 5,5 - Potrebbe forse fare meglio sul tiro di Samardzic da cui nasce l'1-1 di Pasalic.
Marusic 6 - Spesso è lui a portare avanti i palloni quando si parte dal basso, operazione che svolge diligentemente senza dimenticare la fase difensiva.
Gila 6,5 - La solita precisione negli uno contro uno, che gli permette di uscire dalla zona critica a testa alta.
Romagnoli 6 - Prende una botta abbastanza presto nel primo tempo, stringe e i denti e resta in campo, con la solita gestione oculata della linea difensiva.
Tavares 5,5 - Abituato a scorrazzare come vuole sulla fascia, si fa sorprendere da uno Zappacosta intraprendente e deve adeguarsi a svolgere anche la fase difensiva.
Dele-Bashiru 7 - Si muove bene partendo dal centrodestra, crea non pochi problemi agli avversari con la sua rapidità e la sua abilità nello scegliere i tempi di gioco. Una vera delizia il pallonetto con cui segna l'1-0 per i biancocelesti.
Cataldi 6,5 - Cuore della squadra, allievo tra i prediletti di Sarri, uno dei motivi per cui la Lazio continua a galleggiare in mezzo alla tempesta.
Taylor 5,5 - Poco propositivo in uno spazio dove potrebbe avere un po' di libertà. Dovrebbe cucire il gioco tra Tavares e Zaccagni invece dalla parte sinistra non sempre le cose funzionano. Solo intorno all'ora di gioco il primo squillo, con un tiro dalla distanza.
Dal 38' st Belahyane sv.
Isaksen 6 - Fa scattare l'allarme nell'area atalantina dopo una manciata di secondi. Forse troppo presto perché Bernasconi e Kolasinac gli prendono le misure trovando gli accorgimenti giusti. Poi va un po' a intermittenza.
Dal 19' st Cancellieri 6 - Pronto a sacrificarsi per la squadra, buon lavoro a tutta fascia.
Maldini 6 - Nel ruolo di falso centravanti che piace tanto a Sarri e pochissimo a Lotito, lotta con la solita buona volontà ma va anche a sbattere sui centrali ipertrofici della Dea. Poi però ha l'intuizione geniale: assist perfetto per l'1-0 di Dele Bashiru.
Dal 31' st Dia 6,5 - Pochi minuti gli bastano per il gol del 2-1 che dà la grande illusione alla Lazio.
Zaccagni 6 - I suoi momenti di ispirazione coincidono con i pericoli creati dalla Lazio alla difesa avversaria, per esempio uno spunto a metà primo tempo al quale Maldini non dà fiducia fino in fondo. Non sempre sincronizzato con Nuno Tavares ma sempre efficace con i suoi strappi.
Dal 31' st Noslin sv.
Allenatore Sarri 6 - Nonostante la bufera che gli infuria intorno, resta concentratissimo sull'obiettivo.
ATALANTA
Carnesecchi 6,5 - La sua affidabilità risulta tutta nella sua prima parata, rischiosa conclusione di Taylor che rimbalza, parata in angolo.
Scalvini 6,5 - Fa valere i suoi centimetri e la sua sicurezza negli anticipi, ma anche la sua precisione nei lanci. Poi si arrende per una botta al ginocchio.
Dal 19' st Koussonou 6 - Anche da parte sua un buon apporto di forza fisica.
Hien 6,5 - Praticamente un muro in mezzo alla difesa nerazzurra, Gli attacchi della Lazio spesso vanno a sbattere inesorabilmente su di lui, come se fosse largo due metri.
Kolasinac 6 - Uno di quei giocatori che danno grande sostanza all'Atalanta unendo esperienza e forza fisica.
Dal 31' st Ahanor sv.
Zappacosta 6,5 - Macina i soliti chilometri sulla fascia destra, dove intimorisce Nuno Tavares e produce giocate utilissime alla causa. Verso la fine del primo tempo centra una traversa clamorosa con un destro al volo.
De Roon 6 - Sotto il suo livello abituale: qualche incertezza, alcuni errori di misura e un'ammonizione già a metà del primo tempo. Da lì però riprende in mano la situazione e alza il livello.
Dal 19' st Musah 7 - C'è bisogno di dinamismo in mezzo al campo e l'ex milanista è uno specialista proprio in quello. Non è specialista in fatto di gol e invece è proprio lui che regala alla sua squadra il 2-2.
Pasalic 5 - Per qualche minuto sembra di non vederlo, poi improvvisamente compare in mezzo all'area su un cross e generalmente la palla di testa la prende lui. Sublimazione di questo concetto il gol dell'1-1, che lo vede arrivare da chissà dove e toccare in rete con una facilità impressionante. Però poi butta via tutto con l'errore clamoroso che porta al 2-1 di Dia.
Bernasconi 6,5 - Ormai una certezza assoluta per la sua squadra, sta in campo come un veterano e dimostra anche di saper fare il marcatore su Isaksen scambiandosi le posizioni con Kolasinac.
Samardzic 6 - Luci e ombre nella sua prestazione, come spesso accade a questo talentuoso giocatore. Non tutte le sue scelte sono corrette per il fluire del gioco ma poi da una sua iniziativa nasce il gol dell'1-1 di Pasalic.
Dal 31' st Sulemana sv.
Zalewski 6,5 - Si rende pericoloso con le sue iniziative tra le linee e va a schermare Cataldi quando i suoi non hanno la palla. Prestazione tatticamente molto utile.
Krstovic 5,5 - Si vede annullare un gol fantastico di testa dopo otto minuti per un fuorigioco non suo. Poi si mette al servizio della squadra, con il solito altruismo.
Dal 40' st Scamacca sv.
Allenatore Palladino 6 - Ovviamente non ha colpe sul gol clamoroso preso alla fine, la gestione della partita è stata comunque oculata.