COPPA ITALIA

Coppa Italia, la finale Lazio-Inter in esclusiva su Canale 5

Mercoledì il prepartita a partire dalle 20 sul Canale 20, poi lo spettacolo della sfida dell'Olimpico

12 Mag 2026 - 12:07
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La 79ª edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 13 maggio, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la coppa nazionale. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

E Mediaset, per l’occasione, scende in campo con una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Angiolo Radice, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Sul Canale 20 l’avvicinamento alla partita comincerà dalle ore 20, con il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini: le sensazioni a pochi minuti dal match, il riscaldamento delle squadre e le interviste ai protagonisti. Il collegamento su Canale 5 a partire dalle ore 20.40.

Al termine del match post-partita in diretta su Canale 5 con lo studio condotto da Monica Bertini con ospiti Federica Zille, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity. 

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Di seguito, il dettaglio del programma della finale:

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO
Prepartita dalle 20 sul Canale 20, Mediaset Infinity e SportMediaset.it e su Canale 5 dalle 20.40.
Inter-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5, Mediaset Infinity e SportMediaset.it
Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
Inviati: Angiolo Radice, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

A seguire, dopo la fine del match, su Canale 5 studio condotto da Monica Bertini con ospiti Federica Zille, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari

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