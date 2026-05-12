Psg, Dembélé miglior giocatore Ligue 1 per secondo anno di fila

L'attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha vinto il premio di miglior giocatore della Ligue 1 per la seconda stagione consecutiva. Dembélé ha ricevuto il premio lunedì sera, regalando al PSG la decima vittoria consecutiva. Nonostante Dembélé sia stato protagonista della vittoria del campionato da parte del PSG la scorsa stagione con 21 gol, quest'anno il suo impatto è stato minore. Ha giocato da titolare solo nove partite di campionato a causa di diversi infortuni. Il suo compagno di squadra Désiré Doué ha vinto il premio di miglior giovane giocatore, mentre Pierre Sage è stato nominato miglior allenatore per aver trasformato il Lens in una seria contendente al titolo. La fantasista haitiana Melchie Dumornay, in forza all'OL Lyonnes, ha vinto il premio di miglior giocatrice.