Barça, Szczesny dimentica Buffon: "Per la prima volta gioco con un portiere più bravo di me"

Szczesny si riferiva al classe 2001 Joan Garcia, acquistato dall'Espanyol nel giugno 2025 e già nel giro della nazionale spagnola, ma il fatto di non aver menzionato Gigi Buffon ha fatto storcere il naso a molti tifosi bianconeri e non solo: "È una sensazione strana, mi riporta un po' con i piedi per terra - le parole di Szczesny riportate da Sports Eleven - Alisson alla Roma? Era un portiere fantastico, ma non ancora al livello che ha raggiunto in seguito. Con Joan Garcia mi è molto più facile accettare che qualcuno sia semplicemente molto più forte. Il mio compito è stato quello di supportarlo, non di giocarmi il posto con lui. La porta del Barcellona è in ottime mani".