Barça, Szczesny dimentica Buffon: "Per la prima volta gioco con un portiere più bravo di me"
Szczesny © Getty Images
Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, festeggia il secondo titolo consecutivo con il Barcellone e... si dimentica il passato. Stanno infatti facendo molto discutere le parole che il numero uno polacco ha detto dopo la vittoria nel Clasico che ha consegnato la Liha ai blaugrana: "Per la prima volta nella mia vita ho giocato con un portiere molto più bravo di me".
Szczesny si riferiva al classe 2001 Joan Garcia, acquistato dall'Espanyol nel giugno 2025 e già nel giro della nazionale spagnola, ma il fatto di non aver menzionato Gigi Buffon ha fatto storcere il naso a molti tifosi bianconeri e non solo: "È una sensazione strana, mi riporta un po' con i piedi per terra - le parole di Szczesny riportate da Sports Eleven - Alisson alla Roma? Era un portiere fantastico, ma non ancora al livello che ha raggiunto in seguito. Con Joan Garcia mi è molto più facile accettare che qualcuno sia semplicemente molto più forte. Il mio compito è stato quello di supportarlo, non di giocarmi il posto con lui. La porta del Barcellona è in ottime mani".