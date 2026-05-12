COPPA ITALIA

Coppa Italia, la grande produzione televisiva per la finale

De Siervo: "Sarà garantito un grandissimo spettacolo senza precedenti"

12 Mag 2026 - 11:38

Le migliori tecnologie al servizio dell’evento, le telecamere più evolute e nuove accattivanti inquadrature caratterizzeranno le riprese, trasmesse in 150 territori nel mondo dai circa 50 broadcaster che seguiranno il match.

A sottolineare l’importanza dell’evento, si registrerà una partecipazione straordinaria e senza precedenti di operatori esteri su scala globale, non soltanto per commentare la partita dallo stadio, ma anche per integrare il segnale internazionale con interviste e contenuti customizzati per il proprio mercato.

Il Piano Camere della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 è stato costruito seguendo principi di bilanciamento degli aspetti emozionali e tattici della copertura televisiva, innovazione e immersività. L’obiettivo è quello di portare lo spettatore ancora più nel vivo dell’azione offrendo un punto di vista inedito sul calcio.

Il Camera Plan vede addizionate, al massimo standard di produzione, implementazioni innovative, tra le quali, in particolare, il nuovo sistema di ripresa, mai impiegato sul calcio in Italia, “Muybridge”, composto da 360 micro camere montate su array fisico con una lunghezza di 12.5 metri, a bordocampo, in reverse, per catturare attraverso il movimento di un carrello molto vicino all’azione, le fasi di gioco in equilibrio tra i due fronti di ripresa, valorizzando il racconto nei momenti chiave e di replay.

Il sistema permette di raccontare la preparazione e le attese sui calci d’angolo, offrendo un punto di vista dinamico e generando un replay di grande valore tattico e visivo, nonché i momenti immediatamente antecedenti la battuta di un calcio di punizione, aiutando a percepire la distanza tra il calciatore e la porta e a osservare tutti gli elementi interni all’area di rigore in movimento.

Grazie alla lunghezza del sistema, sarà possibile, inoltre, seguire l’esecuzione del calcio di rigore dalla preparazione sino alla conclusione, osservando la posizione dei calciatori fuori dall’area di rigore e la posizione del portiere al momento della battuta.

Si aggiungono 2 “PTZ” Cinematografiche Sony con auto-tracking, posizionate in prossimità delle due aree piccole, 2 Droni Ultralight, operativi nelle aree interne allo Stadio sopra il pubblico e il terreno di gioco, Jimmy Jib, Steadycam e Gimbal, la Robycam, con il punto di vista aereo come 'occhio tattico' sul terreno di gioco e la Refcam che verrà ulteriormente migliorata nella stabilità grazie all’impiego del nuovo supporto ‘Halo’ e alla nuova funzionalità di color grading.

Xtramotion e Zoom, grazie a algoritmi di AI, permetteranno di applicare in near live effetti di Supermotion, “bokeh” e blur.

Sarà ancora una volta una produzione televisiva da record, con l’impiego sul campo di 32 telecamere per la produzione Host, alle quali si aggiungono quelle dei canali tematici dei due Club e le integrazioni sia del primario Licenziatario nazionale Mediaset per la propria personalizzazione pre e post partita, sia, massivamente, dei Broadcaster internazionali presenti sia per attività live che per attività d’integrazione ad arricchimento dell’evento.

Oltre a queste ci saranno inoltre le telecamere di Radio TV Serie A, con il commento on site, del Magazine internazionale e quelle per la realizzazione dei contenuti speciali a uso social media di Lega Calcio Serie A e dei due Club finalisti.

“Per garantire un grandissimo spettacolo senza precedenti abbiamo investito sempre di più in riprese inedite, che possono avvicinare il tifoso a tutte le fasi di gioco, come se si trovasse a pochi passi dall’azione - ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A -. Per valorizzare costantemente il nostro prodotto è, infatti, necessario continuare a innovare, utilizzando le migliori tecnologie di ripresa e sviluppando uno storytelling esclusivo e accattivante, che quest’anno - oltre alla regia tradizionale dell'evento sportivo - sarà arricchito da una regia ad-hoc dedicata agli show pre e post partita e al racconto delle fase più emotive della gara, cogliendo con apposite camere le espressioni dei calciatori in campo, degli allenatori in panchina e il coinvolgimento dei tifosi sugli spalti. Telecamere con ottiche cinematografiche, droni, virtualizzazioni, Haier-Cam, realtà aumentata e per la prima volta in una partita di calcio nel nostro Paese il nuovissimo sistema ‘Muybridge’, ci consentiranno di far vivere le azioni in area di rigore con un effetto fluido di camera a scorrimento mai visto prima in Italia. Ringrazio Mediaset per aver creduto da anni nella Coppa Italia e per aver contribuito a valorizzarla sempre più. Il crescente interesse che registriamo da parte dei broadcaster esteri che vengono ad assistere alla partita on-site, arricchendo il racconto con interviste e collegamenti da bordocampo, dimostra quanto la Finale di Coppa Italia sia ormai un evento di assoluto appeal internazionale”.

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