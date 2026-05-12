Coppa Italia, la grande produzione televisiva per la finale

“Per garantire un grandissimo spettacolo senza precedenti abbiamo investito sempre di più in riprese inedite, che possono avvicinare il tifoso a tutte le fasi di gioco, come se si trovasse a pochi passi dall’azione - ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A -. Per valorizzare costantemente il nostro prodotto è, infatti, necessario continuare a innovare, utilizzando le migliori tecnologie di ripresa e sviluppando uno storytelling esclusivo e accattivante, che quest’anno - oltre alla regia tradizionale dell'evento sportivo - sarà arricchito da una regia ad-hoc dedicata agli show pre e post partita e al racconto delle fase più emotive della gara, cogliendo con apposite camere le espressioni dei calciatori in campo, degli allenatori in panchina e il coinvolgimento dei tifosi sugli spalti. Telecamere con ottiche cinematografiche, droni, virtualizzazioni, Haier-Cam, realtà aumentata e per la prima volta in una partita di calcio nel nostro Paese il nuovissimo sistema ‘Muybridge’, ci consentiranno di far vivere le azioni in area di rigore con un effetto fluido di camera a scorrimento mai visto prima in Italia. Ringrazio Mediaset per aver creduto da anni nella Coppa Italia e per aver contribuito a valorizzarla sempre più. Il crescente interesse che registriamo da parte dei broadcaster esteri che vengono ad assistere alla partita on-site, arricchendo il racconto con interviste e collegamenti da bordocampo, dimostra quanto la Finale di Coppa Italia sia ormai un evento di assoluto appeal internazionale”.