Coppa Italia: Inter e Como a caccia della finalissima, diretta su Canale 5 dalle 20.40

Il match d'andata del Sinigaglia fu scialbo e avaro d'emozioni, novanta minuti di studio nei quali i padroni di casa fornirono un'impressione migliore, nonostante lo 0-0 finale. Inter e Como si ritrovano quasi un mese e mezzo dopo per il match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, con l'obiettivo di conquistare la finalissima, e sono pronte a dare nuovamente spettacolo. Le sfide tra le due squadre sono una garanzia di gol ed emozioni, come dimostrano i due precedenti stagionali in Serie A: roboante 4-0 nerazzurro nel match d'andata, quando Fabregas aveva la miglior difesa, e pirotecnico 4-3 in rimonta per Chivu nel match di ritorno. I match hanno avuto una costante, i gol di Marcus Thuram, e Fabregas non ha mai superato l'Inter nella sua esperienza italiana, fornendo spesso brutte prestazioni a livello difensivo. Per portare il Como alla finalissima di Coppa Italia e sognare il primo trofeo del club, dunque, c'è il tabù-Inter da sfatare. I nerazzurri sono in totale fiducia, hanno lo scudetto in pugno con quel +12 sulle inseguitrici e puntano alla doppietta Serie A-Coppa Italia, che manca dall'era del Triplete: l'ultimo a centrarla è stato Mourinho nel 2009/10, Chivu può fare la storia e vincere la 10a Coppa Italia dell'Inter.