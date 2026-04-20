Lecce, Di Francesco: "Tante opportunità, contento della mentalità della squadra"

Eusebio Di Francesco è tutto sommato soddisfatto del pari ottenuto in rimonta contro la Fiorentina dal suo Lecce: "Venivamo da diverse sconfitte contro squadre importanti. Per me abbiamo fatto molto bene, anche prima del gol. Siamo rimasti in partita, abbiamo reagito e forse la seconda occasione nasce da un fallo di Fagioli su Coulibaly. Nel secondo tempo per 30/35 minuti abbiamo giocato meglio. Abbiamo avuto tante opportunità e non stiamo stati bravi nello sfruttarle, ma mi tengo la prestazione. Mi è piaciuta la mentalità: con questo spirito ci possiamo salvare. Sulla fase offensiva possiamo crescere. Oggi abbiamo sfruttato la nostra caratteristica migliore cioè giocare sulle fasce. Questa squadra sta lavorando per ottenere l’obiettivo che è la salvezza, attraverso l’organizzazione. Dobbiamo dare qualcosa di più negli ultimi 25 metri. Ma con queste prestazioni e il lavoro settimanale possiamo migliorare ancora. Dopo il gol siete andati un po’ giù di testa? Tutto nasce attraverso vari elementi. Ultimamente abbiamo sempre preso gol attorno al 30esimo del primo tempo e siamo andati un po’ giù mentalmente. Però il campo ha dimostrato che dopo lo sbandamento per lunghi tratti. La Fiorentina ha calciato poco in porta ed è stata poco pericolosa. Dobbiamo migliorare e mantenere questo equilibrio. Il momento è delicato e vogliamo coinvolgere tutto l’ambiente".