La Figc punta a coinvolgere un ex calciatore al vertice: gli scenari

La corsa per la poltrona di numero uno della Figc è iniziata, e in corsa ci sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Il primo ha incassato l'appoggio della Lega Serie A ma la faccenda è ancora lunga, con le elezioni fissate per il prossimo 22 giugno. Il punto più importante, scrive La Repubblica, resta quello di coinvolgere in un ruolo apicale un ex calciatore, profili del calibro di Albertini o Maldini. Una sorta di ds della Federcalcio che possa incidere davvero.