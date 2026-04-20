Il Wolverhampton è la prima squadra retrocessa della Premier

20 Apr 2026 - 23:43

Lo 0-0 tra il Crystal Palace e il West Ham quartultimo nel posticipo della 33esima giornata di Premier League condanna il Wolverhampton a essere la prima squadra a retrocedere nel campionato inglese. I Wolves si ritrovano infatti a soli 17 punti, distanti 16 lunghezze dai 33 del club londinese. Con sole tre vittorie e otto pareggi in totale, non è bastato il cambio di allenatore di metà novembre per risollevare la squadra delle Midlands, che torna in Championship dopo otto anni consecutivi nella massima serie.

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