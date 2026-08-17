Coppa Italia, tris del Sassuolo al Cesena. Il Pisa batte l'Empoli ai rigori

Il Pisa supera l’Empoli ai rigori nel derby toscano e avanza ai sedicesimi di Coppa Italia. Pronti via e i nerazzurri provano subito a imporre ritmo alla partita, senza però riuscire a sfondare. Dopo la metà di primo tempo gli uomini di Pagliuca provano a uscire con più coraggio, ma è proprio forse nel miglior momento dell’Empoli che colpisce il Pisa: assist di Leris per l’1-0 di sinistro di Tommaso Marras al 44’. Il primo tempo si chiude con i nerazzurri avanti, e la squadra di Bianco continua a premere anche nel secondo tempo. Questa volta però accade l’esatto contrario, quando il Pisa sembra essere vicino al raddoppio l’Empoli riapre tutto: al 61’ Saporiti col destro riporta la sfida in parità, sull’1-1. La formazione allenata da Bianco, dopo la rete subita, prova in tutti i modi a ritornare nuovamente avanti, senza però trovare la via della rete. Il match deve quindi risolversi ai calci di rigore, dove come un anno fa Semper torna protagonista. Il portiere del Pisa neutralizza Magnino al primo tiro dal dischetto, i nerazzurri sono infallibili con Marras, Meister, Rao e Loyola e poi proprio Saporiti spara alto l’ultimo penalty. Il Pisa avanza e raggiunge la Fiorentina, Empoli eliminato.