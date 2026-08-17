Coppa Italia, tris del Sassuolo al Cesena. Il Pisa batte l'Empoli ai rigori

Avanzano ai sedicesimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno: per la squadra di Aquilani a segno Volpato (13’), Adzic (47’) e Lipani (75’). Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori: Saporiti (61’) risponde a Marras (44’), poi Semper para un tiro dal dischetto e manda avanti i nerazzurri. Ad attendere la squadra di Bianco c’è un altro derby, contro la Fiorentina.
SASSUOLO-CESENA 3-0
Tutto facile per il Sassuolo, che travolge 3-0 il Cesena tra le mura casalinghe e avanza ai sedicesimi. Bastano pochi minuti alla squadra di Aquilani per passare in vantaggio, al 13’ Cinquegrano apparecchia per l’1-0 di Volpato. I neroverdi non si fermano, e in chiusura di primo tempo trovano anche il raddoppio: anche il mercato diventa protagonista, è infatti Adzic, neoacquisto arrivato dalla Juventus, a firmare il 2-0 al 47’ su assist di Doig, poco prima dell’intervallo. Dopo la pausa i bianconeri spaventano e non poco la difesa emiliana, ma non riescono ad accorciare le distanze. Ecco che allora al 75’ arriva il punto esclamativo sulla partita: Lipani, dopo il tocco di Bakola, fa partire il destro potente e preciso sotto la traversa che vale il definitivo 3-0. Il Sassuolo avanza piuttosto agilmente e raggiunge il Frosinone ai sedicesimi, eliminato il Cesena.
PISA-EMPOLI 1-1 (5-4 d.c.r.)
Il Pisa supera l’Empoli ai rigori nel derby toscano e avanza ai sedicesimi di Coppa Italia. Pronti via e i nerazzurri provano subito a imporre ritmo alla partita, senza però riuscire a sfondare. Dopo la metà di primo tempo gli uomini di Pagliuca provano a uscire con più coraggio, ma è proprio forse nel miglior momento dell’Empoli che colpisce il Pisa: assist di Leris per l’1-0 di sinistro di Tommaso Marras al 44’. Il primo tempo si chiude con i nerazzurri avanti, e la squadra di Bianco continua a premere anche nel secondo tempo. Questa volta però accade l’esatto contrario, quando il Pisa sembra essere vicino al raddoppio l’Empoli riapre tutto: al 61’ Saporiti col destro riporta la sfida in parità, sull’1-1. La formazione allenata da Bianco, dopo la rete subita, prova in tutti i modi a ritornare nuovamente avanti, senza però trovare la via della rete. Il match deve quindi risolversi ai calci di rigore, dove come un anno fa Semper torna protagonista. Il portiere del Pisa neutralizza Magnino al primo tiro dal dischetto, i nerazzurri sono infallibili con Marras, Meister, Rao e Loyola e poi proprio Saporiti spara alto l’ultimo penalty. Il Pisa avanza e raggiunge la Fiorentina, Empoli eliminato.