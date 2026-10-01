Messi diventa proprietario di un club spagnolo: ha comprato l'Eldense

Leo Messi diventa proprietario di un club: "Il Club Deportivo Eldense annuncia ufficialmente l'acquisizione della società da parte di Leo Messi, dando inizio a una nuova ed entusiasmante fase nella nostra storia ultracentenaria - si legge nella nota del club di Serie B spagnola - L'arrivo nel calcio professionistico spagnolo, in veste di proprietario del CD Eldense, di una delle figure più importanti nella storia dello sport, segna l'inizio di un progetto a lungo termine volto a promuovere lo sviluppo sportivo, istituzionale e sociale del club".