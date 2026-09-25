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Coppa Italia, date e orari degli ottavi: apre Inter-Genoa, chiude Atalanta-Udinese

La Lega Calcio ha comunicato date e orari delle partite degli ottavi di Coppa Italia, che saranno trasmesse in diretta esclusiva in chiaro su Mediaset

25 Set 2026 - 18:03
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coppa italia © Getty Images

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La Coppa Italia 2026/27 tornerà a dicembre con gli ottavi di finale e l'ingresso delle big nel tabellone: il primo dicembre apriranno proprio i campioni d'Italia dell'Inter contro il Genoa mentre il turno si chiuderà martedì 26 gennaio 2027 con Atalanta-Udinese. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in diretta in chiaro su Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it.

Coppa Italia 2026/27, le date degli ottavi di finale

Martedì 1 dicembre ore 21: Inter-Genoa
Mercoledì 2 dicembre 2026 ore 21: Como-Cremonese
Giovedì 3 dicembre 2026 ore 21: Juventus-Sassuolo
Martedì 15 dicembre 2026 ore 21: Bologna-Palermo
Mercoledì 16 dicembre 2026 ore 21: Napoli-Fiorentina
Martedì 12 gennaio 2027 ore 21: Roma-Verona
Mercoledì 13 gennaio 2027 ore 21: Milan-Monza
Martedì 26 gennaio 2027 ore 21: Atalanta-Udinese

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